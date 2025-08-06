多喝水還是口渴！　醫：可能「津液」失衡

▲夏季天氣炎熱，要多喝水補充水分。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

中醫師余雅雯分享，盛夏時節氣溫飆升，出汗量也跟著增加，許多人會發現明明多喝水，還是覺得口乾舌燥、疲累無力、皮膚乾癢？其實這很可能與身體的「津液」失衡有關。

余雅雯在臉書表示，中醫所說的「津液」，是除了血液之外，滋潤身體組織器官的各種水分液體，如眼淚、唾液、汗液、消化液、大腸液、關節液、尿液等；身體的津液如果失調，大致上有兩種情況：供應不足與停滯。

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余雅雯說，津液不足（津傷、陰虛）會出現哪些症狀？有些人在太熱的環境中會不斷出汗，或是一直上吐下瀉；若是出血多也會造成所謂的「陰虛」，使肌膚乾燥、彈性變差、唇口乾舌燥、有燥熱感、皮膚泛紅、尿少色深、關節疼痛。

余雅雯指出，水喝多就不會缺津液了嗎？其實不一定！有些人明明喝很多水，卻還是容易水腫、疲憊、頭重重的、皮膚容易出現濕疹，這是因為水分代謝不良，導致「水滯」。

余雅雯解釋，身體水分都是通過五臟六腑來調節，讓該吸收的吸收，不能吸收的廢水就會排除出來，一旦臟腑衰弱就會影響水分代謝，停滯在人體中，產生像是水腫、眩暈、皮膚濕疹、莫名疲累感、肢體沉重、白帶、痰飲等現象。

余雅雯提到，其中這裡的「痰飲」不是感冒產生的痰，而是水滯造成的結果現象，比較稠濁的稱為「痰」，比較清稀的則是「飲」。

余雅雯分享夏日養生要點：

1、少熬夜、避免劇烈情緒起伏，有助於「護陰養津」。



2、可飲用生津止渴的天然茶飲。



3、飲食宜清淡，避免油膩厚味，減少脾胃負擔。



4、若出現明顯水腫、四肢沉重，建議調整飲水方式或諮詢中醫師體質調理。