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雨後路邊「奇異白菇菇」能吃嗎？　毒物醫：中毒嚴重會腎衰竭

▲▼高雄暴雨長出「綠褶菇」分隔島上一堆！市府警告：有毒別吃。（圖／民眾提供）

▲高雄暴雨長菇菇！（圖／民眾提供）

記者許力方／綜合報導

連日豪雨猛灌高雄市發生小插曲，鳳山的中央分隔島冒出了「奇異白菇菇」綠褶菇，吸引路過民眾爭相打卡，已經被警方拔除。毒物醫學醫師毛彥喬提醒，豪雨後常有蘑菇長出，臨床最常見的急診患者就是誤食綠褶菇中毒，嚴重可能會造成腎衰竭。

台中榮總毒物醫學部主任毛彥喬受訪時強調「反正（野菇）就是不要亂吃」，綠褶菇中毒症狀通常在食用後1至3小時內出現，症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等，若延誤就醫，恐導致脫水、電解質失衡，甚至更嚴重併發症。

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毛彥喬提醒，真正危險的是「混菇」食用，一次吃下多種不明菇類，會更難辨別毒性來源、增加治療難度。他曾收治一名50多歲個案，去採集山區野菇一整袋來烹煮食用，10小時後才出現症狀，送醫時已出現腎衰竭，緊急洗腎才保住性命。患者因只攜帶其中一種菇就醫，無法釐清致病來源。

▲▼高雄暴雨長出「綠褶菇」分隔島上一堆！市府警告：有毒別吃。（圖／民眾提供）

高雄就因連日豪雨，市民行經鳳山鳳南路發現中央分隔島上竟然長出了「白色菇菇」，成為熱門打卡點，引發熱烈討論，不少網友紛紛詢問「可不可以吃？」警方擔心造成交通安全問題，5日便派員前往摘除。

綠褶菇是毒性菇類中最常誤食致中毒的品種之一。根據衛福部食藥署統計，2020至2024年間，全台因誤食蕈類通報中毒的案例達33人，多數是將野生毒菇誤認為食用菇。

▲▼高雄暴雨長出「綠褶菇」分隔島上一堆！市府警告：有毒別吃。（圖／民眾提供）

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關鍵字： 菇菇 豪雨 高雄 毛彥喬

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