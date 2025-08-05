10多歲青少年赴西非染瘧疾「入境台灣確診」　境外移入創19年新高

▲疾管署疫情防疫醫師林詠青，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內再爆瘧疾！疾病管制署今（5）日公布，新增一例境外移入瘧疾病例，是10多歲外國籍青少年，7月上旬去西非多哥旅遊，7月28日入境台灣前就已經出現發燒、噁心、嘔吐、腹瀉及呼吸喘等症狀，8月1日確診感染惡性瘧，目前住院治療中；個案沒有服用瘧疾預防用藥，自述在多哥曾遭蚊子叮咬。國內今年累計15例瘧疾，全部都是境外移入，創下19年同期最高，感染國家以非洲為主。

疾病管制署今（5）日公布國內新增1例境外移入瘧疾病例，為10多歲外國籍男性，今（2025）年7月上旬曾前往西非多哥共和國，未服用瘧疾預防用藥，且自述於當地曾被蚊子叮咬。7月28日入境台灣前即出現發燒、噁心、嘔吐、腹瀉及呼吸喘等症狀，入境後因症狀未改善2度至診所就醫，後由診所轉醫院急診，於8月1日經通報檢驗確認感染惡性瘧，個案目前住院治療中，衛生單位持續追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。

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疾病管制署監測資料顯示，今年截至8月4日已累計15例瘧疾境外移入病例，為近19年（2007-2025年）同期最高，個案年齡介於10多歲至60多歲，感染地以非洲國家為主，其中感染惡性瘧者計12例，感染間日瘧者2例及諾氏瘧者1例。

疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧、諾氏瘧；其中以惡性瘧及間日瘧最常見。

大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，嚴重可能導致死亡。

間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用primaquine做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。

▲出國預防瘧疾衛教。（圖／疾管署）