快訊／廣東「屈公病」疫情暴增　疾管署提升旅遊二級警示

▲廣東佛山爆發屈公病疫情。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

中國廣東省屈公病疫情嚴峻且病例暴增，繼美國發出二級旅遊警示之後，疾病管制署昨（4）日將該地區屈公病旅遊疫情建議等級從第一級注意（Watch）至第二級警示（Alert），提醒民眾前往時多加注意防範。

近期國際間屈公病疫情嚴峻，世界衛生組織已於7月22日緊急呼籲各國應採取行動，而中國廣東省佛山市爆發屈公病疫情，根據廣東省疾控中心公布數據，過去兩週單周都新增近3千例病例，絕大多數病例集中在佛山，另根據我疾管署監測，鄰近澳門、香港也出現屈公病病例，香港病例還有廣東佛山旅遊史，疫情警戒持續升高。

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中國目前累計屈公病病例已超過7000例，美國疾管與預防中心（CDC）8月1日對中國發布二級旅遊警示。我疾病管制署7月22日才提升中國廣東省屈公病旅遊疫情建議等級至第一級的注意（Watch），短短不到2周，8月4日再次提升警戒至第二級的警示（Alert）。

疾管署統計，國內今年屈公病累計16例，均為境外移入病例，感染國家以印尼(13例)為多，其次為菲律賓(2例)及斯里蘭卡(1例)移入；境外移入病例數為近6年同期最高(2020-2024年同期介於0-6例)。

▲疾管署旅遊疫情建議等級提升中國廣東屈公病至第二級警示。（圖／翻攝自疾管署）

疾管署說明，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，而屈公病的潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎(特別是手腳的小關節、手腕和腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數週至數月，甚至數年，此與登革熱表現不同，典型的登革熱不會出現長期的關節痛，為屈公病特徵；另屈公病的嚴重程度也不如登革熱重症，較少出現死亡，惟新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重之風險族群。

▲中國爆發屈公病，美國二級旅遊警告。（圖／美國CDC）

疾管署提醒，計劃前往屈公病流行地區的民眾，應落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊液；入境時如自覺可能感染，應主動告知機場檢疫人員；返國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，以利及早通報、診斷及治療。