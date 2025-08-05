上班想睡　醫：午餐選錯了！這些食物超NG

▲許多上班族吃完午餐就想睡。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

您也是上班到下午就想睡覺嗎？代謝科醫師陳潔雯提醒，上班族午餐怎麼吃，決定你下午的專注力與工作效率！像炸雞便當、滷肉飯、義大利麵、糕點、含糖飲料會讓血糖快速飆升，又急速下降。她分享「午餐聰明吃」3個秘訣，包括「原型食物」、「足量優質蛋白」、「好油不可少」。

陳潔雯在臉書說，許多高階主管和忙碌的商務人士中午隨便吃，下午卻常常覺得昏沉、提不起勁，甚至感到焦慮或想睡，這可能不是你精神不好，而是午餐選錯了！

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▼醫師提醒，吃義大利麵會讓血糖快速飆升。（示意圖／VCG）



陳潔雯分享3個「午餐聰明吃」的秘訣，讓你的身體能量穩定，腦袋清晰，告別下午倦怠感：

1、優選「原型食物」，拒絕精緻澱粉炸彈！

NG： 炸雞便當、滷肉飯、義大利麵、糕點、含糖飲料...

這些會讓血糖快速飆升，接著又急速下降，導致你下午昏昏欲睡、情緒不穩。

OK： 選擇糙米、五穀米、地瓜、藜麥等全穀類澱粉，搭配足量蛋白質（魚、雞胸、豆腐、蛋）及豐富蔬菜。

全穀類能提供穩定且持久的能量，避免血糖劇烈波動，有助於內分泌平衡。

2、足量「優質蛋白」，維持飽足感與肌肉量！

NG： 只吃菜或只吃澱粉的組合。

OK： 每餐務必攝取足夠優質蛋白質。

它們不僅能提供飽足感，減少餐後飢餓感，更是維持肌肉量、穩定血糖不可或缺的營養素。

小技巧： 可以多吃雞胸肉、魚肉、無糖豆漿、蛋、希臘優格等。

3、「好油」不可少，助消化、護大腦！

NG： 避免油炸、過多加工的食物。

OK： 選擇含有健康脂肪的食物，如酪梨、堅果、橄欖油、深海魚。

適量好脂肪有助於營養吸收、提供飽足感，對大腦功能和荷爾蒙分泌也有益處。

陳潔雯說，記住你吃的每一餐，都在為你的身體「充電」！選擇一份聰明的午餐，不只讓你下午精神滿滿，長期下來更是對你內分泌系統和整體健康最好的投資。