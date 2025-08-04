大陸廣東屈公病暴增　台大醫揭2關鍵：疫情恐更難控制

▲中國廣東省爆發屈公病，美國發出二級旅遊警示。（圖／美國CDC）

記者邱俊吉／台北報導

中國廣東省屈公病疫情愈來愈嚴重，近1周暴增近3千例，今年累計已近7千例，對此，美國昨已發出二級旅遊警示 ；醫師指出，由於氣候暖化，全球屈公病個案在今年明顯攀升，不過對岸疫情可能還要考量近來的經濟衝擊，恐已影響衛政部門的行政效率，若導致防蚊工作無法有效推動，疫情會更難控制。

針對中國廣東、尤其是佛山近期屈公病確診激增，台大醫學院兒科特聘教授黃立民醫師說，疫情升溫與全球暖化有直接關聯，氣溫升高會直接導致蚊蟲數量增加，使病毒活動範圍得以逐漸往北推進，但除了氣候因素，當地的衛生治理能力退化可能也是關鍵。

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中國杭州日前傳出糞水滲入自來水系統，造成當地居民極大反彈，也引發各界熱烈討論中國經濟衰退可能導致行政效率、基礎建設等品質下滑。對此，黃立民指出，若部分地區公衛管理不足，地方政府無法有效動員社區清除孳生源，防疫工作便會停滯，使病毒傳播更難抑制。

對於屈公病，黃立民說，不像登革熱有致命性的登革休克症候群，主要症狀為關節明顯疼痛，且疼痛時間長，某些患者可能持續數周至數月，甚至數年，免疫力差或年長者要特別注意。

黃立民也說，雖然台灣本土並無持續流行，但每年仍可能因境外移入而引爆疫情，且台灣氣候條件適合蚊媒疾病傳播，屈公病病毒從境外帶回來便有流行風險。

針對疫苗，黃立民則說，台灣目前無屈公病疫苗，也未規劃引進，主因是國際雖有疫苗推出，但在中南美洲等地曾傳出嚴重副作用，因此疫苗並非可靠選項，防治仍以防蚊為主。

黃立民強調，防蚊工作不僅可阻擋屈公病，也可預防登革熱、日本腦炎與茲卡病毒等蚊媒傳染病，是最有效的防疫手段，提醒民眾若出國至東南亞如泰國、印尼、菲律賓等蚊蟲密集國家，均應格外警覺，穿著長袖衣物並使用防蚊液防護，回國後也應留意有無發燒、關節痛等症狀，以免造成社區傳播。