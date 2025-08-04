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中國「屈公病」疫情延燒　疾管署：明公布是否升級旅遊警示

▲▼屈公病確診破6000例！廣東「破門滅蚊」居民氣炸。（圖／翻攝微博）

▲中國屈公病疫情嚴重，廣東執行滅蚊。（圖／翻攝微博）

記者趙于婷／台北報導

中國廣東省屈公病疫情愈來愈嚴重，近1周暴增近3千例，今年累計已近7千例，引發關注。對此，疾管署表示，預計明天（5日）例行記者會公布是否調高等級。

中國大陸屈公病（chikungunya，又稱「基孔肯雅熱」）病例持續上升，香港也出現個案。但屈公病不只在中國境內，印度病例數增加，且印度洋區域的疫情已經蔓延至歐洲與其他大洲，世界衛生組織（WHO）7月22日已經發出緊急呼籲採取行動，以防20年前席捲全球的大流行再度重演。

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針對中國屈公病疫情，美國疾病管制暨預防中心（CDC）對廣東發布二級旅遊警示，我國目前旅遊疫情建議等級則維持一級。疾管署副署長曾淑慧表示，台灣也有傳播屈公病的病媒蚊，且台灣與中國距離很近，加上雨災會增加傳染病風險，要持續監測、密切注意，預計明天例行記者會將公布研析的初步結果。

屈公病是由蚊子傳播的病毒性疾病，可能導致高燒、關節疼痛、肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲勞、皮疹，症狀通常會在患者被病媒蚊叮咬後4至8天出現（潛伏期介於2至12天之間），少數患者會有長期關節疼痛，持續數月甚至數年。

而屈公病死亡案例較為罕見，大多數患者感染後可完全康復。不過有少數個案在感染基孔肯雅病毒之後，出現眼部、心臟、神經系統併發症。高風險族群為新生兒與罹患潛在健康問題的長者，因有器官損傷與死亡風險，重症患者需要住院治療。

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關鍵字： 屈公病 疾管署 旅遊警示

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