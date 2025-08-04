研究證實「每天多站起來26次」　3個月血壓明顯下降

▲研究指出，每天多做坐、站轉換，有助降血壓。（圖／pexels）

記者趙于婷／台北報導

每天「站起來」可以讓血壓下降！台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書PO文表示，有研究指出，每天只要多站起來26次，三個月內就能讓舒張壓、收縮壓下降，代表光是在生活裡多幾次「起身的意識」，就能讓血管的壓力真的緩下來。

張家銘指出，來自一項2025年發表在《循環》（Circulation）醫學期刊的臨床研究，該研究找了407位停經後的女性，做三個月的行為改變實驗，一組照常生活、一組減少久坐時間、另一組則被鼓勵「多站起來」，也就是增加每天的坐、站轉換次數（sit-to-stand transitions, STST）。

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結果發現，每天只要多站起來26次，三個月內就能讓舒張壓平均下降2.24 mmHg，收縮壓下降3.33 mmHg。張家銘說每次從坐姿站起來，腿部肌肉會短暫用力，促進血液循環，讓血流在血管內產生一種良性的摩擦力，稱為「剪切力」（shear stress）。這種壓力能刺激血管內皮細胞釋放一氧化氮（nitric oxide），幫助血管擴張、減少發炎，維持彈性與功能。

張家銘直言，平均下降的血壓數字好像沒有很驚人，但其實這些變化不是靠藥物，也不是靠大幅度運動，而是靠一點點生活中的改變，因為大家都知道運動對血壓好，可現實是很多人做不到每天運動30分鐘，尤其上了年紀、有關節不舒服或只是單純真的太忙。

他提醒，在診間常遇到停經後的女性朋友，生活也沒什麼特別變化，吃得也算清淡，偶爾還是有運動，但健康檢查報告的血壓就是一年比一年高，其實這是身體默默在「轉換體質」，停經後雌激素減少，原本保護血管彈性的那把「隱形雨傘」收起來了，血管開始慢慢變硬、反應變慢，像一條彈性變差的水管，壓力一上來，就容易堵、容易破。

張家銘強調，對停經後少了雌激素保護的女性來說，這樣頻繁的小動作，就是一種自然且有效的血管保養方式，能幫助穩定血壓、延緩血管老化。