成人痘4大原因「吃乳清蛋白」也上榜　痘痘長在前胸後背要注意

▲健身族群經常補充乳清蛋白，可能也會是成人容易長痘的原因。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

現在健身風氣盛行，為了增肌不少人會習慣補充乳清蛋白，不過皮膚科醫師提醒，常見成人長痘痘原因，其中之一就是使用乳清蛋白，長期補充對於有些人的身體會比較容易長痘，尤其是會出現在頭部或者是前胸後背。

許多成年人也仍然有長痘痘的肌膚困擾，書田診所皮膚科醫師蔡長祐在《書田會客室》影片中分享常見4大原因，包含本身屬於油性肌膚、化妝品保養品使用、疾病問題、飲食補充高蛋白。

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蔡長祐指出，如果從小就會開始是長痘痘長不停。那這些油肌的狀況，到了成年依舊不會改變。至於化妝品、保養品使用太多，可能會造成毛孔阻塞，出現化妝品痘痘。在疾病方面，蔡長祐分享如女性比較常見多囊性卵巢症候群，會使體內的雄性荷爾蒙分泌過多，也會造成臉上或身體也出現比較多的痘痘的情況。

蔡長祐提到，最近因為開始大家都很流行健身，那很多人就會補充高蛋白，那尤其是像乳清蛋白，吃久了以後，有些人的身體，尤其是在頭部或者是前胸後背，也會開始出現比較多痘痘的狀況。

▲4個常被忽略的冒痘關鍵。（圖／CFP）

蔡長祐曾指出，高蛋白補充營養品誘發痘痘的機轉原因目前不明，推測可能與服用後增加胰島素及類胰島素生長因子分泌所造成。臨床觀察部份患者在使用高蛋白補充品約1-2個月後，臉上爆痘或身上出現毛囊炎的機率增加，只要能停用並接受治療，多會在1個月左右症狀就會逐漸好轉。

蔡長祐在影片中也分享特定部位長痘痘可反映身體狀況，例如成人期T字部位長的痘痘比較多，代表分泌油脂太過旺盛。如果在臉的周遭、髮際邊緣、頸後長痘痘，可能是髮品殘留觸肌膚造成粉刺累積。至於嘴角周邊容易長痘痘，女性可能要考慮荷爾蒙問題，另也常見與使用含氟牙膏有關。

至於身體痘痘，蔡長祐分析，除了與前述高蛋白、乳清蛋白使用相關，另則是局部清潔衛生要注意，有些人會喜歡穿一些比較緊身的衣服，那因為長時間的流汗、分泌油脂的累積，也會造成痘痘一直不會消的困擾。

▲書田診所皮膚科醫師蔡長祐說明痘痘的三種類型與對應治療方式。（圖／YouTube／書田會客室）

針對不同類型的痘痘，蔡長祐建議可從三方面治療，如果是白頭、黑頭粉刺，可透過外用酸類的藥品或保養品，甚至口服A酸來促進角質代謝；若粉刺開始發炎，則需使用抗生素藥膏或含BPO的藥膏殺菌處理，膿皰丘疹太多則會搭配口服的抗生素跟消炎藥來幫助消炎；針對較嚴重的囊腫型痘痘，則可施打含有微量類固醇的「痘痘針」加速消腫。