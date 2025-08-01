髖部骨折1年死亡率高達20%　醫：做這3種運動可造骨、防跌

▲骨折是長輩重大健康威脅，及早培養深蹲等增強抗阻的習慣，將可降低死亡風險。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

骨鬆性骨折是老人的重大健康威脅，持續運動才能造骨、降低死亡風險。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘今於臉書分享，髖部骨折後1年內死亡率高達20%，若要預防骨折，建議每週進行2到3次、每次30分鐘抗阻訓練如深蹲、彈力帶訓練、單腳站立等，可有效提升骨質，降低跌倒風險。

張家銘在臉書寫道，不少人外觀看來健康，骨質卻已悄悄惡化，例如第二型糖尿病患者，骨頭微結構往往比一般人差，另如肌少症病人，則是跌倒風險高於常人，而民眾若曾接受減重手術，因營養吸收較差，骨骼可能也較脆弱，這些都是不易察覺卻重要的骨鬆高風險因子。

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此外，張家銘指出，根據今年7月發表在國際知名期刊《BMJ》的研究，髖部骨折後不僅1年內死亡率達20%，且2年內再骨折機率高達86%，但患者卻有6成未接受骨鬆治療。

張家銘寫道，骨鬆病人若能在骨折手術後即啟動骨質追蹤、營養補充、運動計畫與藥物治療，再骨折機率將明顯降低；他提到，運動是目前最受支持的「造骨療法」，特別是抗阻訓練，可直接刺激骨細胞生長，並可穩定下肢、改善平衡，建議每次訓練約30分鐘，連續3個月後，骨密度便會提升，跌倒風險也會下降。

對於藥物治療，張家銘寫道，研究發現對於骨折風險偏高者，可先讓骨頭衝一波密度再來鞏固，也就是應優先使用「造骨藥物」，像是 Romosozumab、Teriparatide等，另有藥物如 Denosumab、Zoledronate，還被發現有助降低糖尿病、清除老化細胞，正確使用都有顯著效益。

張家銘提醒，骨鬆不是年紀問題，而是生活選擇累積出來的結果，民眾若不及早照顧骨頭，恐提早衰老，透過運動與治療，有助骨頭年輕，整個人看來才不顯老。