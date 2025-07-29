每40分鐘1人死於肝炎疾病！過半數不知已感染　醫籲篩檢早治療

▲病毒性肝炎若未及時治療，常會導致嚴重的肝病和肝细胞癌，陳健麟醫師提醒民眾一起為護肝保健康而努力。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全球每30秒有1人死於肝炎相關疾病。依據台灣十大死因分析，平均每40分鐘約有1人死於肝炎相關疾病。花蓮慈濟醫院肝膽腸胃科團隊配合世界衛生組織今年宣導主題「消除肝炎不能等」（Hepatitis can’t wait），鼓勵尚未篩檢B、C型肝炎的民眾，至少要篩檢一次，如發現肝炎就可及早治療，並可減少未來發生肝硬化或肝癌死亡的風險。



七月二十八日是世界肝炎日，花蓮慈濟醫院為加強「消除肝炎不能等」觀念宣導，於十九日上午舉辦衛教講座及病友會，因為病毒性肝炎若未及時治療，常會導致嚴重的肝病和肝细胞癌，肝膽腸胃科主任陳健麟提醒民眾一起為護肝保健康而努力。

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▲醫師翁銘彣以扭轉肝病三部曲說明「為何無症狀的B、C型肝炎病毒與脂肪肝仍需追蹤與治療」。

主治醫師翁銘彣以扭轉肝病三部曲說明「為何無症狀的B、C型肝炎病毒與脂肪肝仍需追蹤與治療」，翁醫師指出，在台灣，70-80% 的肝硬化是由B型肝炎病毒感染引起；每年有高達 7000 名患者死於肝癌，其中超過 60% 的肝細胞癌與 B型肝炎病毒感染有關。

▲洪睿勝主治醫師說明B型肝炎的治療與預防。

翁醫師指出，去年9月底開始，國民健康署提供年齡 45至79歲（原住民從40歲起）尚未接受過 B、C 肝炎篩檢的民眾，終身享有一次公費篩檢資格。若感染C肝病毒，健保有全額給付 C 肝口服新藥，治癒率高達 98- 99% ，治癒後需每6個月追蹤。

▲營養師呼籲避免酗酒、亂服藥或保健品，並維持均衡飲食、規律運動、良好作息的健康生活習慣。

洪睿勝主治醫師也進一步說明B型肝炎的治療與預防。肝臟是沉默的器官，肝病早期通常沒有明顯症狀，一旦有症狀時，大都已至肝病的晚期。台灣的B型肝炎帶原者或C型肝炎感染者中，有超過一半的人不知道自己的感染狀況或即使知道但因輕忽而疏於追蹤治療。



若是B、C肝炎帶原者，建議每半年追蹤檢查肝功能、肝癌腫瘤標記和腹部超音波。若肝臟有肝硬化及脾腫大的病患建議每三個月定期追蹤，監測肝炎活動性及抽血了解是否有急性肝炎的狀況，以早期藥物介入控制。若早期發現肝癌、早期治療，防止惡化。

洪睿勝指出，民眾透過抽血檢查便能知道是否帶有B型或C型肝炎病毒。B型肝炎雖尚無法根治但有藥可以控制。他也提醒，尚無抗體者，可接種B肝疫苗。

營養師林佩萱指出，護肝基本功可落實在日常生活中，呼籲民眾應避免酗酒、亂服藥或保健品；同時不要共用刮鬍刀、牙刷、指甲剪等；若接受穿耳洞、刺青前，應確認工具消毒；並維持均衡飲食、規律運動、良好作息的健康生活習慣。