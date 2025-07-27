他戶外打球2小時沒喝水　返家後痠痛「排出可樂尿」已橫紋肌溶解

▲戶外運動要注意補水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪巧藍／台北報導

一名平常熱愛運動的男大生，在暑假下午和朋友到操場打籃球，那時太陽火辣辣曬著，他一身大汗卻忘了帶水，心想「忍一下就好了」在激戰的兩個小時期間都沒喝水。到了晚上開始全身肌肉痠痛、走路無力，小便時驚覺自己尿液顏色竟和可樂一樣深，家人緊急帶他去急診才知是橫紋肌溶解且出現腎功能受損。

收治個案的國泰醫院腎臟內科主治醫師傅俊霖指出，夏天流汗量增加，身體很容易在不知不覺中就流失大量水分。如果不及時補充水分，不只會感覺口渴、頭暈，還可能傷害到腎臟與泌尿系統。

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傅俊霖說明，腎臟就像一個過濾器，幫助我們把體內的廢物、毒素，透過尿液排出去，這個過程需要足夠的水分來完成。如果喝水太少，尿液變得又濃又少，腎臟的過濾工作就會變得吃力，而導致「急性腎損傷」或者「橫紋肌溶解」。

傅俊霖解釋，當身體進入「缺水模式」，血液供應腎臟變少，導致腎臟功能下降就會出現腎臟臨時失靈，又稱急性腎損傷。另一個情況則是劇烈運動後肌肉受損，釋出的物質會堵住腎臟，造成橫紋肌溶解導致腎衰竭，是很危險的併發症。

▲口渴才喝水已經太晚，示意圖。（圖／CFP）

而長期水分攝取不足，還可能導致尿路結石或泌尿道感染。傅俊霖說，水喝少了，尿液就會變得濃縮。尿液中的礦物質如鈣、草酸、尿酸容易結晶形成小石頭，卡在腎臟或輸尿管裡，造成劇烈腰痛，甚至需要手術取出。另當尿量太少或排尿次數太少，細菌更容易在膀胱裡滋生，導致感染，輕微會出現頻尿、尿痛，嚴重甚至可能引發發燒或腎盂腎炎。

至於要怎麼知道自己水喝夠了沒？傅俊霖表示，最簡單的方式就是「看尿」，淡黃色尿液代表水分充足；若顏色變濃茶色，表示身體已開始缺水；若像可樂般深褐色或者紅褐色，可能是異常警訊，應儘快就醫檢查。

夏日補水6招守護腎臟：

1.出門記得帶水瓶：不論走路、登山或騎車，身上都應該帶水。口渴才喝已經太晚了。

2.定時小口喝水：每隔 15-20 分鐘喝幾口，比一次大量喝水更好。

3.避免高糖飲料與含酒精飲品：它們不但不能補水，反而會讓你更脫水。

4.流汗多時，可適度補充電解質：像是運動飲料或鹽錠，尤其長時間戶外活動時。

5.避免正中午高溫時運動：建議早上或傍晚時段較安全。

6.穿著透氣、排汗的衣服：幫助身體維持良好體溫，減少水分流失。