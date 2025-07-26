大罷免結果不如預期「情緒一定會有」　醫給調適方法：注意3警訊

▲新北大罷免開票不如預期，支持民眾忍不住哭泣。（圖／記者許敏溶攝）

記者洪巧藍／台北報導

7月26日「大罷免」投票結束，投票結果可能不盡如人意，精神科醫師提醒，如果支持的一方落敗，情緒一定會有，要給自己時間、空間讓自己緩過來；但如果有情緒低落、注意力不集中、社交退縮等三大心理健康警訊，且狀況持續超過兩週，建議要尋求專業協助。

部立桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏受訪表示，罷免投票和選舉一樣，為民主社會表達意見的重要方式，但確實在過程中也可能產生精神上的壓力，對於一些脆弱族群，包含平常比較容易緊張、本身有憂鬱困擾者會比較容易造成影響，出現「選舉症候群」。

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李俊宏分析，可能會出現狀況包含情緒波動、焦慮、憂鬱，嚴重影響日常生活，例如失眠、食慾問題，甚至工作表現，因為政治傾向的不同，也可能會影響到人際關係互動。

李俊宏強調，投票過後這段時間「有情緒是正常的」，人會選擇認同的事物產生歸屬感，當這部分產生失落，一定會造成影響，可能會覺得自責、不夠盡力，甚至有災難性的思考產生；另一方面，有些人是投票結果符合預期，但因為太在意，也會有新的情緒產生，當自我價值和外在結果太過緊密連結，會困在輸贏當中。

「這時一定要給予自己時間與空間，讓情緒緩過來」，李俊宏說，要調整並接受自己的狀況，好好休息再重新開始，建議可做些政治之外的事情，增加生活中的可控感，安排一些紓解壓力、可以自我掌控的活動，也可以到戶外走走。

因為罷免投票後相關訊息、新聞仍然會不斷出現，李俊宏建議避免過度暴露在社群、新聞資訊上；如果心情上有太劇烈的變動，也可以試著和親友抒發。但如果有情緒低落、注意力不集中、社交退縮等壓力累積警訊，且情況持續超過兩週以上，建議尋求精神或心理專業協助。

至於親友有相關困擾想要幫忙，李俊宏建議「聆聽與陪伴」對他人情緒支持有很大幫助，過程中避免帶有判斷或批評語言，但他也強調，必須是在自己本身允許範圍內來執行。如果雙方立場不同，或許可以委婉停止話題避免對立；如果談話中發現對方負面思考仍然嚴重，且出現相關警訊，還是要建議對方尋求專業協助。