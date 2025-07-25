全台首例！放射全聯會獲醫策會「醫事專業團體認證」

▲全聯會理事長杜俊元(左1)、全聯會常務理事陳嘉宏(左2)、醫策會執行長方震中(左3)、全聯會理事黃國明(右1)。（圖／放射全聯會提供，下同）



生活中心／綜合報導

中華民國醫事放射師公會全國聯合會（簡稱放射全聯會）再創里程碑，成為全國首個獲得財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）頒發「醫事專業團體認證」的醫事團體，這項殊榮，不僅彰顯放射全聯會在放射醫學專業、人才培育與制度建構上的深耕成果，也樹立了醫療專業組織運作的全新典範。

醫策會長期以來以嚴謹、公正、誠信著稱，其評鑑體系更通過國際健康照護品質協會（ISQua）認證，具有國際級專業水準與高度公信力，被譽為「醫療品質的推手」。為強化醫事專業團體的組織治理與專業進展，醫策會設立「醫事專業團體認證」制度，鼓勵各專業團體提升內部管理、學術能量與服務品質，進而帶動整體醫療環境升級。

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▲放射全聯會理事長杜俊元表示，此次殊榮是對放射師群多年來努力與專業奉獻的最大肯定。

醫策會執行長方震中指出，該認證評量架構涵蓋「組織運作」、「會員管理」、「專業發展」與「學術活動」四大面向。放射全聯會本次以「醫療曝露品質保證專業人員」認證項目申請通過，不僅是該認證制度啟動以來的首例，也反映其在強化放射專業能力、深化制度建設方面的長期投入與成效。

「專業團體的穩定運作與制度化建設，是提升醫療品質的關鍵力量，」方震中強調，「透過認證，不僅可具體展現組織效能，也可作為與國際接軌的重要依據。」他也指出，放射全聯會的成功申請，象徵我國放射專業正朝向更高品質與標準化發展。

對於此次殊榮，放射全聯會理事長杜俊元表示，這是對放射師群多年來努力與專業奉獻的最大肯定。全聯會長期致力於放射師專業訓練、教育與制度設計，扮演政府與醫療現場之間的橋樑角色。他也特別提到，包括推動五大核心能力、建立進階制度、建置CBME（以能力為本位）電子學習歷程等多項創新做法，皆獲評鑑委員高度肯定。

杜理事長進一步指出，目前醫事放射師尚未有專科制度可供晉升，與醫師可依專科醫學會認證不同。因此，放射全聯會率先通過此項專業認證，正是展現肩負領頭角色的責任與決心。未來，將持續強化進階制度建構與訓練評估，秉持「專業、創新、責任」三大核心精神，全力推動放射師職涯發展，為提升全民醫療輻射安全與醫療服務品質貢獻更多力量。