健檢異常當一般發炎　男子「蛋蛋緊緊的」竟癌細胞已轉移全身

▲醫師提醒，50歲以上男性及具家族史等高風險族群進行檢查。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

74歲的服飾業退休老闆蔡先生，早年健檢發現PSA偏高，誤信只是尋常的發炎，拖了4年，再次因「蛋蛋緊緊的」就醫，檢查已是轉移性攝護腺癌，癌細胞轉移全身。醫師指出，全台每年逾9,000人確診攝護腺癌，死亡率居高不下，其中一個原因是3成病友確診已晚期合併癌轉移，呼籲50歲以上定期篩檢PSA，早期發現早期治療。

根據最新癌症登記報告，2022年全台有超過9000人確診罹患攝護腺癌，高居男性癌症發生率第3名，且成長率高居十大男性癌症之冠，較前一年增加6.3％，是大腸直腸癌的2.3倍。若長遠來看，攝護腺癌過去20年來，每年新確診數更飆升超過3倍以上，此外，攝護腺癌也是國人第5大癌症死因，一年奪走超過1800條寶貴性命。

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台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，攝護腺癌晚期確診比例高，主因在於初期幾乎沒症狀，許多男性即使有排尿困擾，也容易被視為正常老化且諱疾忌醫，加上「攝護腺特異抗原」（PSA）檢查未列入公費篩檢，導致50歲以上男性往往錯過早期診斷的機會。

基隆長庚紀念醫院院長吳俊德也提到，攝護腺癌好發於60歲至75歲高齡男性族群，由於症狀不明顯，往往腫瘤已壓迫到膀胱、尿道或轉移至骨頭產生疼痛時才驚覺有異，約3成癌友確診時已經癌轉移。

在治療上，若能在第1至第3期發現攝護腺癌，5年存活率可超過8成以上；但若延誤至第4期，五年存活率將驟降至5成以下。而美國癌症治療指引（NCCN）的新版指引中，已經將標靶藥物PARP抑制劑、新一代精準放射標靶藥物增列為「轉移性去勢抗性攝護腺癌」的治療選擇，為患者帶來治療新曙光。

面對攝護腺癌發生率快速上升，查岱龍呼籲，針對50歲以上男性及具家族史等高風險族群進行檢查，美國推行PSA檢查多年，成功將攝護腺癌第4期確診率降至5%，相較之下，台灣仍有近30%患者確診時已是晚期，提早發現、提早治療，將是提升存活率的關鍵。

