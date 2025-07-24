健保要設「假日急症中心」專看輕症　醫界：收費要是急診一半

▲台灣醫務管理學會理事長洪子仁。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

為緩解大醫院急診壅塞，健保署預計仿照日本廣設「假日急症中心（UCC）」，將在10月試辦。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，這是借鏡日本制度的積極作法，收費如果只有醫學中心的一半，會有機會引導民眾分流就醫，不過設點方面，也會面臨一些挑戰。

健保署提出「假日急症中心（Urgent Care Center,UCC）」試辦計畫，主要仿照日本經驗，要在急診壅塞醫院的附近，大約車程10分鐘的點開設，專門處理檢傷分類四、五級的輕症病人。收費也會比大醫院的部分負擔750元便宜，以作為民眾分流就醫的誘因。

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洪子仁說，支持設點模式多元，但實務操作需審慎評估，可能面臨的挑戰包括「診所硬體與服務量能待補強」。多數基層診所不具備完整檢驗、X光與處置設施，若無補助，難以承擔即時診療責任。

第二是「人力來源與排班困難」，若以醫學中心醫師支援，恐造成原院區排班壓力，尤其當前人力普遍吃緊，建議改採在地醫師輪值機制，第三則是「責任風險與醫療界限需清楚界定」，應清楚規範假日急症中心服務內容、轉診標準與急重症識別責任，避免醫療糾紛爭議。

另外，他也提到， 費用差異必須具有吸引力，目前輕症民眾至醫學中心急診，部分負擔約750元，加上急診掛號費接近1000元，若至假日急症中心，掛號費加部分負擔只要一半左右的費用，透過費用差異將有機會引導民眾適切就醫，還有建議整合手機App或健保快易通功能，提供即時轉診建議、看診地點與候診時間等資訊。

洪子仁坦言，假日急症中心是一項值得期待的制度創新，建議健保署採「階段性試辦、滾動式檢討」原則，初期可選定全台6到8家急診量前段醫院周邊試辦，累積可行經驗並建立成效指標，例如急診病患分流比例、假日平均候診時間、病患滿意度等，也要定期召集醫界與在地基層代表座談，滾動檢討給付制度與執行狀況。



