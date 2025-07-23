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他頻尿、骨盆痛竟是攝護腺癌「已骨轉移」　醫揭提升生活品質關鍵

▲▼三總泌尿外科醫師楊明昕。（圖／記者洪巧藍攝）

▲三總泌尿外科醫師楊明昕。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年68歲的退休國中教師李先生，三年前因頻尿與骨盆疼痛就醫，竟罹患攝護腺癌且已有骨轉移，原本很樂觀的他因病情陷入憂鬱，擔心將失去行動力與生活自主。所幸在三軍總醫院攝護腺癌骨轉移多專科照護團隊協助下，量身打造治療及復健計畫，病情穩定控制，如今還能跟家人開心出遊。

攝護腺癌為台灣男性常見癌症之一，根據衛福部111年癌症登記報告顯示，約三分之一的新診斷患者已發生遠端轉移，當中骨轉移尤為常見，嚴重影響生活品質與存活期。

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收治個案的三總泌尿外科醫師楊明昕指出，攝護腺癌一旦骨轉移，常伴隨疼痛、病理性骨折、脊椎壓迫甚至惡性高血鈣症等骨骼相關併發症，對病患身心皆是重大打擊。傳統治療模式以單一科別為主，易忽略多面向問題，導致照護斷裂、風險上升。

楊明昕強調，攝護腺癌是男性中存活率相對高的癌症之一，因此早期診斷與延緩骨轉移發生，是提升生活品質的關鍵。為此，三總整合泌尿外科主導，聯合血液腫瘤科、放射腫瘤科、骨科、神經外科、復健科、核子醫學科、口腔外科、營養科及癌症個案管理師，建立標準化、系統化照護流程，讓患者從診斷、治療到追蹤都能獲得全人支持。

團隊自成立以來，已累計收治268位骨轉移患者，骨轉移併發症發生率明顯低於國際平均，病理性骨折及放療次數也較其他國家數據為低，顯示整合照護在疾病控制與品質提升上具顯著成效。

楊明昕提醒，50歲以上男性應定期進行PSA檢查，及早發現、及早治療，同時要注重維生素D與鈣質補充、規律運動、戒菸限酒等生活習慣，均是預防攝護腺癌的重要關鍵。

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關鍵字： 攝護腺癌 骨轉移 男性健康 PSA檢查 醫療團隊

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