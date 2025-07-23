1年內3度拒做大腸鏡　男怕痛遺憾拖出腸癌

▲大腸鏡導致腸穿孔的機率僅千分之三，醫師呼籲民眾勿因擔心風險而拒絕檢查。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者邱俊吉／綜合報導

老是有消化問題，切勿因畏懼疼痛而不做大腸鏡，以免釀成遺憾。腸肝膽科醫師陳威佑在臉書分享個案經驗，指一名患者反覆就醫，卻擔心大腸鏡會痛，前後拒絕3次，以至於到醫院檢查已是大腸癌；他指出，大腸鏡導致腸穿孔的機率僅千分之三，民眾不必過度憂心。

陳威佑在臉書粉專「大腸直腸外科 陳威佑醫師 」寫道，一名患者在1年內就診3次，每次皆建議他做大腸鏡，他都因怕痛而拒絕，即使是訴求無痛的舒眠大腸鏡，他仍認為人都睡著了，萬一操作不慎、弄破腸子，他會無法反應，於是一拖再拖，結果後來去醫院檢查，診斷已是大腸癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於大腸鏡風險，陳威佑寫道，許多人對於大腸鏡有類似擔憂，不只怕痛，也怕腸穿孔，確實若腸壁結構較脆弱，或電燒切除大型息肉時發生較深層熱能傳導，均可能導致穿孔，但這樣的風險極低，統計約千分之三。

陳威佑也提到，若檢查後腹痛劇烈且持續不退，應提高警覺，因腸道內有大量細菌及糞便，一旦穿孔，恐進入腹腔，引發腹膜炎，所幸現在的內視鏡技術已相當進步，這類併發症發生率極低。

為減少民眾不適與恐懼，醫師會採取以下多項安全措施：

●視覺導航輔助操作：內視鏡配有精密攝影和導引系統，協助醫師通過腸道彎曲處，降低腸壁受壓風險。

●AI偵測及低熱切除：新型內視鏡多搭載AI影像技術，能即時辨識微小息肉，搭配低熱模式切除息肉，可減少對腸壁的熱傷害。

●CO₂充氣取代空氣：傳統充氣易造成術後腹脹，新技術改用二氧化碳，能被腸壁迅速吸收並由呼吸排出，患者恢復快。

此外，檢查過程會注入適量氣體撐開腸道，以便觀察是否有病灶，故檢查後短暫腹脹、頻繁排氣為常見反應，建議多走動、按摩腹部，並在術後3天內避免豆類及乳製品，通常2小時至1天內可緩解。

陳威佑提醒，年滿40歲即使沒有症狀，最好還是安排大腸鏡檢查，千萬別讓不必要的害怕，延誤了病情。