愛吃「炸物加工肉」恐不孕　哈佛研究：精蟲數大減7成

▲長期偏好炸雞、薯條、培根等高熱量食物，可能導致精蟲數大量減少。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

年輕男性若飲食偏好炸雞、薯條與加工肉品，恐怕不只發胖，還可能絕子絕孫。營養專家洪泰雄於臉書分享，一項跨國研究顯示，20歲以下年輕人若愛吃這類食物，除精蟲數比不愛吃者「縮水」至少7成，精蟲活動力也會下降，未來恐不孕。

洪泰雄在臉書寫道，哈佛大學教授Jorge Chavarro團隊於歐洲人類生殖與胚胎學年會（ESHRE）發表研究，針對2935位18至20歲丹麥軍人進行飲食問卷與精液分析，結果顯示，飲食習慣與精蟲數量有高度相關。

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研究指出，健康男性單次射精的精蟲數通常超過3500萬隻，但在這群年輕男性的精液樣本中，團隊發現攝取大量油炸食物、加工肉品、雞塊、薯條、麵包與含糖飲料者，精蟲數量驟減超過2500萬隻，下降至少7成，精蟲的游動能力也受到影響，最嚴重可能造成永久性傷害。

相對下，飲食均衡、攝取充足蔬果與海鮮者，精液樣本中的精蟲數量與品質均為最高，顯示良好的飲食型態對生殖健康深具益處。

研究也指出，年齡會影響精子量，但即使數量較少，只要品質佳，仍有受孕機會，但不良飲食將進一步惡化生育力。

洪泰雄寫道，國內一名行醫超過40年的消化外科醫師也觀察到，罹患癌症的患者多有「肉食為主、蔬菜不足、鹽分攝取過量」等共通飲食模式，也凸顯不良飲食對健康的負面影響有多種層面，不孕僅是其中之一，提醒民眾日常少吃炸物、加工食品與含糖飲料，多攝取海鮮、蔬菜等天然食物，從年輕就要開始守護下一代。