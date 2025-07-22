18歲男：來都來了！　看診結果「爸媽一臉錯愕」

▲患者睡覺鼾聲如雷。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師蔡明劭分享，一名18歲男生來看診說，「算了，來都來了，就看看吧」；這句「來都來了」彷彿是轉捩點，經問診與睡眠檢查，結果讓他和爸媽都一臉錯愕，是中度阻塞性睡眠呼吸中止症，扁桃腺大得驚人，幾乎快堵住呼吸道，所幸術後恢復非常順利。

蔡明劭在臉書說，18歲正值青春叛逆期的年紀，男生穿著帽T、戴著耳機，坐在候診區一臉不耐煩；父母則在一旁焦急低聲討論他最近的睡眠問題，包括鼾聲如雷、白天沒精神、成績直直落，還常被老師點名上課睡覺。

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蔡明劭表示，「這天是他第一次來看蔡醫師，坦白說他根本不想來，一開始跟爸媽頂嘴，『我又沒病，只是打呼而已，有什麼好看的？』但最後或許是擋不住爸媽的嘮叨，也或許只是心想，『算了，來都來了，就看看吧』。」

蔡明劭指出，這句「來都來了」彷彿是轉捩點，經過詳細問診與睡眠檢查，結果讓患者和爸媽都一臉錯愕——中度阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA），扁桃腺大得驚人，幾乎快堵住呼吸道。

蔡明劭細心解釋病情，並建議患者接受手術治療，「在手術前那天，他有些緊張，但仍嘴硬說，『反正都要開了，就開乾淨一點。』這次不是被逼，而是他自己做的決定。」

蔡明劭提到，患者術後恢復非常順利，打鼾聲不見了，白天也精神奕奕，以前討厭上學，現在上課竟然會舉手發問；而爸媽原本的擔憂，也轉為驕傲和感謝。患者幾周後回診，難得露出笑容對醫師說，「還好那天沒堅持不來，來都來了，竟然把人生都治好了。」

蔡明劭表示，這不只是一段醫病的故事，更是一段「來都來了」的轉變旅程，從抗拒到接受，從迷惘到清醒，從沉默到重生，「每一位走進蔡醫師診間的患者，都可能在那句『來都來了』之後，開啟屬於自己的蛻變篇章。」