ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

18歲男：來都來了！　看診結果「爸媽一臉錯愕」

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　急送醫傻了。（示意圖，分本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

▲患者睡覺鼾聲如雷。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師蔡明劭分享，一名18歲男生來看診說，「算了，來都來了，就看看吧」；這句「來都來了」彷彿是轉捩點，經問診與睡眠檢查，結果讓他和爸媽都一臉錯愕，是中度阻塞性睡眠呼吸中止症，扁桃腺大得驚人，幾乎快堵住呼吸道，所幸術後恢復非常順利。

蔡明劭在臉書說，18歲正值青春叛逆期的年紀，男生穿著帽T、戴著耳機，坐在候診區一臉不耐煩；父母則在一旁焦急低聲討論他最近的睡眠問題，包括鼾聲如雷、白天沒精神、成績直直落，還常被老師點名上課睡覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡明劭表示，「這天是他第一次來看蔡醫師，坦白說他根本不想來，一開始跟爸媽頂嘴，『我又沒病，只是打呼而已，有什麼好看的？』但最後或許是擋不住爸媽的嘮叨，也或許只是心想，『算了，來都來了，就看看吧』。」

蔡明劭指出，這句「來都來了」彷彿是轉捩點，經過詳細問診與睡眠檢查，結果讓患者和爸媽都一臉錯愕——中度阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA），扁桃腺大得驚人，幾乎快堵住呼吸道。

蔡明劭細心解釋病情，並建議患者接受手術治療，「在手術前那天，他有些緊張，但仍嘴硬說，『反正都要開了，就開乾淨一點。』這次不是被逼，而是他自己做的決定。」

蔡明劭提到，患者術後恢復非常順利，打鼾聲不見了，白天也精神奕奕，以前討厭上學，現在上課竟然會舉手發問；而爸媽原本的擔憂，也轉為驕傲和感謝。患者幾周後回診，難得露出笑容對醫師說，「還好那天沒堅持不來，來都來了，竟然把人生都治好了。」

蔡明劭表示，這不只是一段醫病的故事，更是一段「來都來了」的轉變旅程，從抗拒到接受，從迷惘到清醒，從沉默到重生，「每一位走進蔡醫師診間的患者，都可能在那句『來都來了』之後，開啟屬於自己的蛻變篇章。」

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

關鍵字： 蔡明劭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台灣緊急心導管治療重要推手　黃瑞仁用拓荒者精神翻轉逆境

「80歲免評聘外看」衝擊重症家庭　衛福部2配套：空窗期可用長照

聯馥食品進口「黃蘑菇」檢出輻射超標　順天堂薄荷農藥違規

愛吃「炸物加工肉」恐不孕　哈佛研究：精蟲數大減7成

男人BMI值23至27最討喜　研究曝「微豐滿」比大肌肉更吸引女性

男使用驗孕棒竟出現「2條線」陽性　醫：恐是睪丸癌徵兆

18歲男：來都來了！　看診結果「爸媽一臉錯愕」

爸媽帶小孩出門憂被公審　醫：請給台灣友善育兒環境好嗎

少吃飯、糖能餓死癌細胞？醫曝研究：反而會加速轉移到肺

北榮耗時5年破解偏頭痛　發現關鍵血液指標助精準治療、預測發作

讀者迴響

回到最上面