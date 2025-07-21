北榮耗時5年破解偏頭痛！發現關鍵血液指標助精準治療、預測發作

▲北榮四大頂尖研究機構聯手，歷時五年突破偏頭痛診斷瓶頸。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

偏頭痛是全球最常見神經系統疾病，在台灣估計就有200萬人深受困擾，但至今仍缺乏可量化的生物標記與客觀診斷方式，一直被視為「看不見的病」。台北榮總研究團隊耗時5年，成功找出可透過血液檢測判別偏頭痛狀態的微核醣核酸（microRNA）生物標記，準確度高達9成以上，未來可望應用於精準醫療、藥物開發，甚至透過連續監測機制來預測疾病發作，及早用藥。

台北榮總今（21）日召開記者會公布偏頭痛研究成果，此次與國立陽明交通大學、中研院、國衛院等國內四大頂尖研究機構聯手，找出可透過血液檢測判別偏頭痛狀態的微核醣核酸（microRNA）生物標記，成果今年(114)年6月發表於神經科學界重要期刊《Brain》。

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台北榮總醫學研究部轉譯研究科主任陳世彬指出，偏頭痛至今仍缺乏可量化的生物標記與客觀診斷方式，腦部影像通常無異常發現，醫師只能依賴病患主觀敘述診斷，也讓患者很容易受到誤解，這次找到客觀指標讓大家知道，偏頭痛它不是一個虛假的病，是一個真實存在的病。

陳世彬說明，團隊前瞻性招募120位受試者（包含偏頭痛發作期、非發作期、慢性偏頭痛與正常對照組），進行次世代定序（NGS）分析血液中微核糖核酸表現，並於197人之獨立驗證組中確認結果，再結合「先天基因風險分數」，成功建立可辨識偏頭痛狀態與風險的複合預測模型。

▲台北榮總醫學研究部轉譯研究科主任陳世彬醫師。（圖／記者洪巧藍攝）

研究中發現，特定微核醣核酸（如miR-183、miR-1307-5p等）在偏頭痛病患與正常人之間有明顯差異，可以區分有病和沒病，屬於「疾病狀態」的訊號；部分僅在發作期才有顯著變動，不發作時與常人無異，屬於「疾病活性」的訊號，再結合先天的基因風險分數，可以有效分辨偏頭痛病患高達九成的準確度。

中研院研究員陳璿宇指出，利用高通量大數據資料建構微核醣核酸與先天基因風險的整合模型，在大規模驗證組中達到90%以上的準確率。這代表神經疾病這類複雜、變異大的疾病，也能透過結合多體學數據與臨床資料走向精準預測。

此外，透過生物資訊分析發現這些分子涉及雌激素與泌乳素等荷爾蒙訊息傳遞路徑，顯示偏頭痛可能與荷爾蒙變化密切相關。這項發現首次證明，偏頭痛可望透過血液「被看見」，也開啟未來「液態切片(liquid biopsy)」等相對非侵入式的抽血檢驗血液中的生物標記來反應腦中病生理變化，間接做到如同直接於腦部切片分析病兆的檢測能力。

談到研究困難之處，陳世彬說，由於偏頭痛具明顯的「發作期」與「非發作期」變化，要在疼痛發作當下成功抽血分析相當不容易。台北榮總副院長、陽明交大醫學院院長王署君指出，偏頭痛盛行率高、造成失能嚴重，卻常被輕忽，這項研究為偏頭痛領域重大突破，深化對偏頭痛發病機制的理解。

陳世彬也提到，偏頭痛患者約有3~4成發作前沒有徵兆，透過這項研究未來可望開發相關預測，讓患者可以及早用藥，不需要忍受疼痛之苦；另也提醒，如果偏頭痛一個月發作超過4次，且屬於中重度疼痛可達4小時以上，應該尋求醫療相關協助。