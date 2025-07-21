控糖不是越低越好！　醫籲：高齡糖友避免「過度控糖」反增風險

▲奇美醫院內分泌科醫師黃偉輔提醒，高齡糖友控糖不宜過低，應導入連續血糖監測與整合照護，避免低血糖引發跌倒等風險。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台灣即將在2025年邁入「超高齡社會」，高齡糖尿病患者人數快速攀升，奇美醫院內分泌暨新陳代謝科醫師黃偉輔提醒，糖尿病控制並非「數字愈低愈好」，尤其對年長者而言，過度嚴格控糖反而可能增加低血糖、跌倒等風險，造成生活品質惡化，應採取更安全的個人化治療策略。

黃偉輔醫師指出，高齡糖友常伴隨肌少症、行動力下降或認知退化，若追求過低的糖化血色素（A1C），可能導致頭暈、意識混亂，甚至引發跌倒骨折。根據2025年最新美國糖尿病學會（ADA）建議，對認知正常、生活自理的長者，A1C可放寬至7-7.5%；若已出現失智或需他人協助，則可達8%以上，以避免低血糖風險。

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黃偉輔醫師舉案例說明指出，一名75歲罹患糖尿病逾20年的婦人，近半年因體重減輕、食慾變差，血糖忽高忽低，午睡後常頭暈冒冷汗。經奇美醫院檢查發現其有低血糖現象，並合併肌少症。醫師安排其使用連續血糖監測器（CGM），搭配營養師調整飲食，並轉介復健科訓練下肢肌力。3個月後，病況穩定，低血糖次數明顯下降，生活品質大幅改善。

黃偉輔醫師指出，醫師會優先選用低血糖風險較低的藥物，例如GLP-1受體促效劑與SGLT2抑制劑等新型藥物，避免使用傳統高風險的磺醯脲類藥物。此外，近年連續血糖監測器（CGM）與自動胰島素輸注（AID）裝置日趨普及，不僅有助穩定血糖，也能遠端回傳數據，讓醫療團隊及家屬即時掌握病況，減少照護壓力。

隨著高齡化加劇，黃偉輔醫師強調，糖尿病照護不再只是「控血糖」，更需涵蓋營養、運動、認知與心理等整合照護。奇美醫院已設立老年糖尿病整合門診，由內分泌醫師、營養師、護理師及藥師組成跨專業團隊，量身打造治療方案，協助長者穩健控糖、延緩失能，實現健康老化。

黃偉輔醫師提醒，家中如有年長糖尿病患者，應留意其體重變化、行動能力與記憶力狀況，並定期就醫追蹤。善用科技與專業團隊，才能在高齡化浪潮中穩健應對，共同守護長輩健康。