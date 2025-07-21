疾管署悼高國晉「新冠重症守護者」：陪伴我們走過艱難時刻

▲高國晉2021年主持新冠病毒重症個案臨床處置線上研討課程。（圖／翻攝自YouTube／疾管署）

記者洪巧藍／台北報導

中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉猝逝，衛福部疾病管制署今（21）日沉痛悼念，高國晉長年協助防疫工作，新冠疫情爆發後他隨即擔任指揮中心專家諮詢小組委員，積極投入防疫政策規劃與決策工作，本土疫情快速升溫時更也多次分享重症個案臨床處置經驗。疾管署表示，高醫師以深厚專業、溫暖態度，陪伴走過疫情艱難時刻，其身影會永留心中。

疾病管制署今（21）日沉痛哀悼長年協助防疫工作、深受敬重的防疫夥伴—高國晉醫師。驟聞我們的「高委員」猝然辭世，疾管署上下均難以置信此噩耗。衛福部長邱泰源和疾管署長莊人祥謹代表全體防疫同仁表達無限哀慟與不捨，感念高醫師的專業奉獻、仁心典範，以及在公衛領域共同守護國人健康的付出。

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疾管署表示，高國晉醫師從2020年1月至2023年5月，均持續擔任嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心「專家諮詢小組」委員，積極投入防疫政策規劃與決策工作，為我國病例通報條件的訂定、邊境檢疫策略的制定，以及國內檢驗與醫療量能的盤點整備等疫情初期的應變工作，提供了關鍵建議與科學依據，對於初期成功防堵疫情，貢獻卓著，也為後續防疫工作，奠定穩固基礎。

而在2021年5月本土疫情快速升溫，指揮中心緊急成立「COVID-19重症個案臨床處置專家諮詢小組」，高國晉再次挺身而出，擔任重要諮詢委員。期間，他積極參與線上直播講座、臨床病例諮詢與研討會，深入分享重症個案之臨床處置經驗、與國際病例預後的比較分析，並對我國醫療體系提出具體改善建議。

其講授內容後續彙整成冊為《COVID-19重症照護關鍵紀實》，成為我國重症照護領域的重要參考資料，對提升公共衛生及醫療人員專業能力影響深遠。高醫師作為重症專家諮詢小組代表之一，也在指揮中心2021年底舉辦的「關鍵『疫』戰，感謝有您」典禮獲指揮中心頒贈感謝狀。

▲沉痛哀悼高國晉理事長辭世公告。（圖／翻攝自中華民國重症醫學會官網）

此外，疾管署也提到，2020年至2021年，高國晉主編胸腔暨重症加護醫學會「新型冠狀病毒（COVID-19）感染併發急性呼吸衰竭臨床處置指引」；參與編著重症醫學會、急救加護醫學會、胸腔暨重症醫學會合編之「新型冠狀病毒感染（COVID-19）重症照護暫行共識」、「濕化高流量氧氣重症治療-台灣專家共識」等重要指引，高醫師作為新冠重症患者的守護者和新冠重症醫療照護品質提升的推手，功不可沒。

重症醫學會今日也發布聲明指出，高國晉2022年高票當選理事長之後，聯合多個重症相關專科醫學會，積極推動重症醫學部定次專科制度，奠定我國重症醫療發展的重要里程碑。

高國晉更於去年起因應國家未來面對重大災難時之韌性應變能力，協調各急重症醫療團體，承接衛生福利部「韌性醫療計畫」並且主持醫療團隊重大災難照護訓練計畫。

醫學會指出，去年在短短四個月內完成四場非外科系醫事人員種子教官訓練課程，訓練 275 位種子教官、編輯完成第一版「醫療團隊重大災難進階現場照護訓練手冊」，並舉辦多場研討會，致力提升我國醫療體系在面對重大災難時的應變能力。

疾管署強調，高醫師不僅是醫界楷模，更是疾管署長年倚重的合作夥伴，對我國傳染病防治的推動貢獻良多。他以深厚專業、溫暖態度，陪伴我們走過疫情艱難時刻，高醫師的身影永留我們心中，他的精神，亦激勵我們持續守護國人健康。願高國晉醫師安息，風範長存，並盼家屬珍重節哀，保重身心。