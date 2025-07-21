Mr.Wish紅茶、廣安階黑糖冰「腸桿菌超標」　北市揪4家飲冰品違規

▲北市衛生局飲冰品抽驗違規店家。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

炎熱夏日喝飲料、吃冰注意！北市衛生局今（21）日公布最新飲冰品及配料抽驗結果，總計有4家違規，都是腸桿菌科超標，分別是廣安階SOGO天母店的清香黑糖冰、Mr.Wish台北大安店的熟成紅茶、冰封仙果ICE UNA西門店的西瓜打針、士林南美咖啡的蛋蜜汁，經過複抽仍不符規定，都依據《食安法》開罰3萬元。

北市衛生局自今（114）年4月下旬起啟動「飲冰品及配料抽驗計畫」，抽驗範圍涵蓋本市便利商店、餐飲業、咖啡店、手搖飲店、冰品甜點店、食品材料行等，共計抽驗118件，檢驗結果4件不符規定，不合格率3.39%。

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北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，腸桿菌科可顯示店家衛生標準，標準為10 CFU/mL以下，4家違規店家以「廣安階SOGO天母店」的清香黑糖冰，檢出腸桿菌科5.0×10^2CFU/mL，超標50倍最嚴重。

其他還有Mr.Wish台北大安店的熟成紅茶檢出腸桿菌科1.6×10^2CFU/mL，超標1倍、冰封仙果ICE UNA西門店的西瓜打針檢出腸桿菌科3.3×10^2CFU/mL，超標33倍、士林南美咖啡的蛋蜜汁檢出腸桿菌科14 CFU/mL。

▲▼北市衛生局飲冰品抽驗違規店家，廣安階（上）、冰封仙果（下）。

北市衛生局指出，此次抽驗118件飲冰品包括飲料38件、冰品25件、冰塊16件及熟配料4件，檢驗食品中微生物衛生標準（沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌），另同步抽驗生配料（粉圓、椰果、湯圓、芋圓等）35件檢驗防腐劑、著色劑及甜味劑。

其中18件飲冰品經初抽檢驗不符「食品中微生物衛生標準」，經通知業者限期改善，複抽結果仍有4件不符規定，針對不符規定業者，可依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分責任廠商新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。林冠蓁表示，由於4家業者都是初犯，裁處3萬元罰款。

▲北市衛生局飲冰品抽驗違規店家-南美咖啡。

近期天氣炎熱，細菌易滋生繁殖，台北市政府衛生局提醒食品業者及民眾，夏季應特別留意食品安全，防範食品中毒。製作餐食或享用美食時，應注意食材包裝完整、妥善保存於冷藏（0~7℃）、冷凍（低於-18℃）或熱藏（超過60℃）溫度，並避免生熟食交叉污染。

選購食品時，建議向信譽良好的業者購買，並於烹煮時徹底加熱，避免生食或生飲。衛生局亦推出簡明實用「夏季食安五撇步」，傳遞正確處理與保存食材的觀念，守護自身與家人健康，共同營造安全衛生的飲食環境。