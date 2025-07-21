國中生戶外打球中暑「嘔吐、神智異常」　醫：有5症狀快送急診

▲恩主公醫院小兒科主治醫師孫義文。（圖／恩主公醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

夏天氣溫炎熱，根據衛福部統計從今年6月以來已經有超過1200人因為熱傷害就醫。醫師提醒，兒童是熱傷害高危險群，日前才收治一名國中男生，在戶外從事球類活動後中暑，體溫飆升至接近39度，心跳也明顯加快，甚至出現持續嘔吐、反應遲緩等神智異常症狀而緊急送醫；提醒暑假期間多注意孩童健康狀況，一旦處置不當或延誤就醫，恐將危及生命。

收治個案的恩主公醫院小兒科主治醫師孫義文指出，該名國中男生參加暑期夏令營，在36度高溫曝曬下從事戶外球類活動約40分鐘後，突然出現頭暈、四肢無力、小腿抽筋等初期熱傷害症狀，隨後出現噁心、臉色蒼白，雖大量出汗，但皮膚觸感冰冷，體溫飆升至接近39度，心跳也明顯加快。

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雖然現場教師立即將其轉移至通風的室內空間進行降溫處置，並補充電解質飲料，惟男童狀況未見明顯改善，甚至出現持續嘔吐、反應遲緩等神智異常症狀，最終由救護車緊急送往醫院急診。孫義文表示，經醫療團隊立即執行快速降溫、靜脈輸液與生理監測後，病童體溫逐步恢復穩定，嘔吐停止，意識清醒，經住院觀察一晚後順利出院。

根據衛生福利部疾病管制署「即時疫情監測及預警系統」通報資料顯示，2024年夏季 （6月至8月）熱傷害就醫人數達2,668人，今年最新夏季數據6月至7月20日則已累積1,206人次就醫。

孫義文指出，相較成人，兒童的身體面積較小、體熱容易累積，加上汗腺尚未發育成熟，散熱效率較差；神經系統對高溫的感知與反應也不如成人靈敏，對身體不適警訊常難以察覺。此外，孩童活動量大、常過度投入遊戲，導致忽略補充水分與適時休息，進一步提高熱傷害風險。

孫義文也提到，即使在家中開冷氣，也不能完全排除熱傷害風險。若室內通風不良、環境悶熱，加上長時間未補水或穿著不當，仍可能造成體溫升高，特別是嬰幼兒體溫調節功能尚未成熟，更須留意衣物調整與環境溫度變化。

孩童若出現以下症狀，請立即送醫：

1. 體溫 ≥ 40°C

2. 意識模糊、反應遲緩、昏睡或無法叫醒

3. 持續嘔吐、抽搐或癲癇發作

4. 極度虛弱、無法站立或行走

5. 呼吸困難、心跳加速但脈搏微弱

延誤處置恐引發併發症，甚至危及生命。

暑期出遊攜帶裝備與補水原則



為降低熱傷害風險，恩主公醫院建議孩童暑假外出時，應準備以下用品：

1.保溫水瓶與含電解質飲料

2.遮陽帽、透氣衣物、防曬用品

3.急救用品（退燒藥、冰敷袋等）

4.攜帶式電風扇、小型噴霧瓶

補水原則如下：

1. 活動前一小時補充水分約400–600ml

2. 活動中每15–20分鐘補充200–300ml

3. 國小學童每日應攝取至少1500ml水分，高溫或劇烈活動時建議提升至2000ml以上

4. 儘量避免含糖飲料，以白開水為主