男每天發燒冒紅疹　醫揪出「恙蟲病」嚴重恐呼吸衰竭

▲恙蟲叮咬傷口。（圖／取自疾管署恙蟲病核心教材）

記者趙于婷／台北報導

65歲陳先生在今年4月每天發燒至39℃、有畏寒、頭痛、以及咳嗽狀況，發燒一周後從前胸與後背開始出現紅色斑丘疹，就醫經過PCR檢測證實是「恙蟲病」。醫師提醒，恙蟲傳染途徑為蟲媒傳播，可能是在戶外直接接觸恙蟲，或是接觸到老鼠等宿主後間接接觸到恙蟲，嚴重者可併發肺炎與呼吸衰竭、腦膜腦炎、心肌炎。

收治該病例的台北市立聯合醫院感染科主治醫師蔡宛庭指出，患者急診發現白血球、腎功能與肝功能都有輕微升高，且身體檢查發現有脾臟腫大與鼠蹊部約2公分的無痛性焦痂，胸部X光也看到雙側輕微肺炎。

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因為持續高燒、肝功能異常、焦痂，曾有掃墓、登山等戶外活動史，懷疑可能是恙蟲病，給予對恙蟲病有效的抗生素，在數日後，陳先生症狀漸漸改善而痊癒，肝腎功能也完全恢復到正常，PCR檢測也證實是恙蟲病。

蔡宛庭說，恙蟲病為第四類法定傳染病，好發於亞太地區，以東南亞、印尼、中國大陸、日本、印度，和澳大利亞北部農村病例較多。台灣以花東、離島、高屏、南投較為盛行。感染的病人其臨床症狀為高燒、背痛、頭痛、盜汗、惡寒、結膜充血、咳嗽、淋巴結腫大、衣物覆蓋處有焦痂，以及發燒數天後皮膚會出現斑丘狀紅疹。

嚴重者可併發肺炎與呼吸衰竭、腦膜腦炎、心肌炎等等。蔡宛庭提醒，接觸草叢環境或是接觸到囓齒類的人較容易感染恙蟲病，大多不致命，但若產生肺炎、心肌炎等併發症，死亡率可達60%。