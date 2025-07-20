「黃疸」初期不易察覺　醫示警5大徵兆

▲醫師提醒，黃疸初期可能不易察覺，要留意5大徵兆。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

當肝臟發炎厲害的時候，即會出現「黃疸」表徵。但醫師指出，黃疸初期可能不易察覺，若出現「眼白泛黃、皮膚變黃、尿色深如紅茶、糞便顏色變淡和皮膚癢」一定要及早警覺。

台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師王璞指出，黃疸通常是因體內膽紅素過多而引起的，膽紅素是紅血球分解後產生的一種黃色色素，正常情況下會經由肝臟代謝後排出體外，當肝臟代謝系統出現異常，或膽紅素排出不順暢時，就會導致血中膽紅素累積，引發黃疸。

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黃疸雖是表象，但背後可能藏著重大健康警訊。王璞表示，日常應落實健康生活習慣，包括避免酗酒與不當藥物使用、定期進行健康檢查（特別是肝功能與B型、C型肝炎篩檢）、維持良好衛生習慣以防病毒感染，並注意均衡飲食、控制體重，預防脂肪肝等。他也提醒，黃疸初期可能不易察覺，若出現以下5大症狀，應提高警覺。

1. 眼白泛黃：通常比皮膚變黃更早出現。

2. 皮膚變黃：從臉部、軀幹、四肢逐漸明顯。

3. 尿色深如紅茶：可能是膽紅素經尿液排出所致。

4. 糞便顏色變淡：膽汁無法排入腸道所造成。

5. 皮膚癢：特別是阻塞性黃疸，膽鹽累積刺激神經末梢。

