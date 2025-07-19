赴日注意「百日咳疫情」創7年新高　東京、埼玉病例最多

▲赴日本旅遊注意百日咳疫情，其中又以東京病例增加最多，圖為東京觀光資料照。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本百日咳疫情嚴峻，我國疾管署公布國際疫情消息指出，日本近一週新增通報3,578例百日咳，為2018年以來新高，其中又以東京最多、埼玉次之。疾管署副署長羅一鈞提醒，家長需注意赴日旅遊的兒童應先完整接種百日咳相關疫苗，返台後如有久咳難癒症狀請戴口罩就醫告知旅遊史。

疾管署疫情監測特別示警日本百日咳疫情，近1週（6/30-7/6）通報3,578例，較前1週3,353例上升225例，單週新增病例數為2018年以來新高，以東京都(277)為多，其次為埼玉縣(254)。今年迄今已逾4.3萬例，並報告4例嬰幼兒死亡案例，另多地發現抗藥性菌株。

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羅一鈞表示，日本當地防疫單位評估，進入夏季後天氣炎熱，於室內活動時間增加，提高感染風險；另暑假將至，人群交流機會增加，疫情預期將持續。值得注意的是，日本今年百日咳病例近60%為青少年，日本專家表示常規疫苗保護效力至中/小學時已降低，感染風險上升，建議於小學入學前或11-12歲時接種追加劑。

此外，依據疾管署監測資料顯示，國內今年至7月已累計38例百日咳確定病例，皆為本土病例，今年病例數自5月起呈上升趨勢，且累計病例數為近10年（2016年以來）同期最高。

▲去日本旅遊要注意百日咳疫情防範，圖為成田國際機場資料照。（圖／記者蔡玟君攝）

疾管署說明，百日咳的發病年齡高峰是6個月以下的嬰兒和11-18歲的青少年，這是因為6個月以下的嬰兒尚未獲得足夠的疫苗保護力，而11-18歲的青少年疫苗保護力逐漸減弱的緣故。6個月以下嬰兒染百日咳嚴重可能導致肺炎、腦炎，未接種疫苗的嬰兒罹患百日咳致死率約1-3%，青少年及成人百日咳症狀相對輕微，卻是傳染百日咳給嬰兒最主要的傳染源。

根據疾管署資料，國內百日咳疫苗接種時程共5劑：出生滿2、4、6、18個月各1劑五合一疫苗，及滿5歲至入國小前追加1劑百日咳相關疫苗，羅一鈞提醒，家長需注意赴日旅遊的兒童應先完整接種百日咳相關疫苗，返台後如有久咳難癒症狀請戴口罩就醫告知旅遊史。

疾管署補充，國內ACIP和兒童感染症醫學會亦建議11-18歲青少年自費追加一劑減量破傷風白喉百日咳混合疫苗，除保護青少年避免感染百日咳外，也進而避免他們傳染疾病給同儕及嬰兒。