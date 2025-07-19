58歲女還能「回春」？她停經7年突出血　醫一查悲曝真相：是癌症

▲醫師提醒，「子宮內膜癌」是女性常見的婦科癌症。（圖／達志／示意圖）

記者閔文昱／綜合報導

台中一名58歲李姓女子已停經7年，卻突然出現陰道出血，且持續兩周未止，家人起初還打趣她「回春了」，所幸李女的姪女是護理師，敏銳察覺異常，立即勸說她就醫。經初步超音波檢查發現子宮內膜增厚，轉診至台中榮總後，透過切片確診為子宮內膜癌，院方隨即安排微創手術，切除子宮、卵巢與骨盆淋巴腺，目前李女已康復，持續門診追蹤中。

李小姐表示，聽到要開刀時相當擔心，但醫師提供傳統與單孔達文西手術兩種選項後，她選擇後者，「因為只需一個小傷口，痛感較低，恢復也快。」術後不到24小時便能下床行走。她也笑稱，異常出血發生在參加完土地公福宴的隔天，「或許真的是土地公保佑，才讓我及早發現病灶。」

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台中榮總婦女醫學部孫珞醫師指出，院方於今年5月正式引進「單孔達文西系統」，目前已成功運用於子宮內膜癌、子宮切除、卵巢囊腫剝除與子宮肌瘤等婦科手術領域。該系統使用多關節蛇型器械，模擬手肘與手腕的靈活動作，不僅可提升手術精度與靈活度，更兼顧美觀、減少疼痛及縮短恢復時間。

根據台中榮總統計，至今已為超過400位病患完成早期子宮內膜癌微創手術，相較傳統開腹手術，微創方式不僅出血量少、恢復期短，術後生活品質提升，局部復發率更僅有1.5%。然而孫醫師也提醒，非所有病患皆適用單孔手術，若病灶過大或顆數過多，仍需經專業評估。

孫珞醫師提醒，停經後出血原因可能為陰道或子宮頸萎縮、息肉、肌瘤等良性病變，也可能是子宮內膜異常增生甚至惡性腫瘤。當中，子宮內膜癌最為常見，約有九成患者會出現停經後出血的症狀，因此不可輕忽，一旦出現不明出血情形，不論血量或天數，務必儘早就醫。

此外，孫醫師也點出子宮內膜癌的高風險群，包括初經早或停經晚、長期月經不規則、肥胖、糖尿病、代謝症候群、多囊性卵巢症候群、不曾懷孕或接受荷爾蒙治療等女性，建議定期接受婦科檢查，確保婦女健康，及早發現潛在病變。