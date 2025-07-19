感染HPV「唾液腺癌風險提高88%」　醫：口腔有傷勿口交

▲當口腔內有傷口切勿進行口交，以免因感染HPV而提高口腔癌、唾液腺癌的風險。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者邱俊吉／台北報導

感染人類乳突病毒（HPV）後，透過口交或接吻傳播引起的癌症，恐不僅止於口腔癌。國內最新研究發現，HPV感染者罹患唾液腺癌的機率較一般人高出88%；醫師說，口腔內若有傷口，應避免口交、接吻等親密行為，同時建議男性也接種HPV疫苗，以降低相關癌症風險。

這項研究由萬芳醫院耳鼻喉科主治醫師洪士涵與團隊進行，他指出，為了解唾液腺癌和HPV的關聯性，團隊收集416名唾液腺癌病人及2080名對照者資料，詳細分析後發現，唾液腺癌患者曾感染HPV的比例為10.8%，顯著高於對照組的6.2%。

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此外，過去已知年齡、慢性病、吸菸、飲酒等因素，也都可能提高唾液腺癌風險，但研究團隊將這些因素排除後，發現只要感染HPV，罹患唾液腺癌的機率便將比未感染者高出88%。

洪士涵指出，過去研究多聚焦HPV與子宮頸癌、口腔癌相關，唾液腺腫瘤則長期被認為以良性為主，治療比較偏保守，但這項研究證實HPV與唾液腺癌之間也具有關聯性，不僅為本土防癌策略提供新方向，有鑑於HPV感染增加，醫界對於頸部、腮腺等區域有無痛腫塊的個案，也應重新評估風險及處置方針。

針對民眾的預防，洪士涵則提出5點注意事項：

●口腔內若有傷口，應避免口交、接吻：HPV可經由皮膚與黏膜傳染，若口腔黏膜有破損、潰瘍、牙齦出血等情況，病毒更容易侵入體內，增加感染風險。

●減少高風險性行為：落實避免多重性伴侶、正確使用保險套等保護措施。

●口腔或頸部出現無痛腫塊，應及早就醫：在HPV感染盛行逐年上升的情形下，最好透過超音波或細針穿刺等檢查，排除唾液腺癌可能。

●接種HPV疫苗不宜遲，男性同樣建議施打：目前9價疫苗已涵蓋多種與口咽癌、唾液腺癌相關病毒型別，不分性別都應思考接種以加強預防。

●公共場合注意口腔黏膜完整性：進出公共浴室、溫泉時，若皮膚或口腔黏膜有傷口，應避免傷口暴露，以降低交叉感染機率。

洪士涵提醒，HPV在歐美引起的頭頸部癌症已成防疫重點，台灣應儘速提升疫苗覆蓋與風險意識，只要能在盛行率尚未飆升前加強防護，未來10至20年將可望有效降低癌症負擔。