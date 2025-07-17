1周3天不吃早餐「發胖機率增12%」　研究：上午進食才能有效減重

▲多項研究證實不吃早餐恐害減重努力放水流 。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／綜合報導

明明已經控制飲食，也努力運動，還是瘦不下來，相信讓許多減重的人痛苦。對此，運動營養專家蕭捷健醫師在臉書分享，關鍵可能是忽略了身體的「吃飯時鐘」，因為國外的研究發現，即使進行相同的間歇性斷食，若進食時間與生理節奏不合，減重效果將大打折扣，而最大的冤枉路正是「不吃早餐」。

蕭捷健今於臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」為文寫道，一項韓國研究探討用餐時間對減重的效果，將參與者分為2組，都採取168間歇性斷食，但一組在中午前進食，另一組到下午才吃第一餐；結果發現，早吃組的體重、體脂明顯下降，胰島素敏感度也提升，而晚吃組不僅減重效果較差，胰島素分泌還增加，導致血糖控制下降。研究團隊認為，進食時機若能順應身體的代謝節奏，會更有助於提升減重與健康成效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此發現，蕭捷健寫道，人體擁有中樞、周邊2套生理時鐘，而光線會喚醒大腦的節律中樞，進食則負責啟動肝臟及腸胃等器官的代謝時鐘，若錯過早餐或吃宵夜，這2套時鐘將脫節，使肝臟無法正確使用能量，進而導致代謝紊亂、脂肪囤積。

蕭捷健指出，某些人為延長空腹時間選擇跳過早餐，但一項德國大型研究顯示，長期不吃早餐，罹患第2型糖尿病風險將上升32%；此外，一項針對日本上班族的研究則顯示，每周3天以上未吃早餐，發胖機率將提高12%。這些數據都證實早餐對於啟動生理時鐘的重要性。

蕭捷健寫道，順應吃飯時鐘，進食要安排在白天活躍的代謝時段，才能使身體能更有效分泌胰島素、處理血糖、燃燒脂肪，故若想有效減重，與其一直注意自己吃多少，不如觀察「有沒有吃對時間」。