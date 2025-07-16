40歲重度白內障！台中女水晶體「整個乳白色」併發青光眼險失明

▲病患的水晶體嚴重混濁，到院已是重度白內障併發青光眼，險些失明。（圖／長安醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

白內障是常見的老年眼疾，發生率隨年齡上升，但近來也有年輕化趨勢。台中一名40歲小嫻左眼模糊長達一年多，但因為身扛家中經濟重擔，生活忙碌，始終未就醫，直到最近視力惡化到幾乎看不見才至眼科求診。經診斷為過熟的白內障併發青光眼，水晶體嚴重混濁、質地太硬，手術也因此花了不少時間，最後置換人工水晶體後，小嫻才恢復視力。

台中長安醫院眼科醫師彭書昱表示，小嫻的白內障係因外傷導致，現已呈現完全乳白色的過熟狀態，手術複雜度遠超一般白內障。彭書昱解釋，過熟白內障因水晶體嚴重混濁，手術過程必須使用特殊染劑輔助，且水晶體質地過硬，需要更高的超音波能量才能乳化，相對增加手術風險與術後恢復時間。

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▲彭書昱呼籲，切勿因對手術的恐懼而錯過最佳治療時機，應定期接受眼科檢查，及早發現及早治療，才能維護珍貴的視力健康。（圖／長安醫院提供）



經仔細評估與處理，小嫻獲得健保給付特殊染劑後，彭書昱為小嫻順利植入人工水晶體。術後，小嫻的視力從術前的幾乎失明，在一週內迅速恢復至1.0，成果令人欣喜。然而彭書昱也提醒，術後快速恢復與患者年輕及身體狀況良好有關，並非所有人都能如此順利。

彭書昱建議，白內障手術的最佳時機為「中等成熟」階段，此時不僅手術風險較低，術後恢復也相對迅速。若延誤至過熟階段，不僅手術更複雜，視力也可能無法完全恢復。