女壘國手異膚飽受搔癢、流湯之苦　醫曝3大流言：別有症狀才治療

▲異膚病友黃小姐（左）與朱家瑜教授（右）揮棒三振異膚，開創人生全壘打。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年21歲的黃小姐，曾是中華女壘隊的亞運培訓國手，經常擔任中心打者的她，擁有能帶動全隊士氣的長打能力，但其實她從小飽受異位性皮膚炎困擾，搔癢、腫痛與流湯流水之苦，嚴重時甚至病灶遍及全身從頭到腳，但因為熱愛壘球，即使流汗與日曬都會加劇症狀，依然堅持夢想，在嘗試各種治療與偏方未見改善後，接受醫師建議，使用新一代生物製劑治療後，停藥2年都未復發。

異位性皮膚炎病友協會榮譽理事長、台大醫院皮膚部教授朱家瑜表示，異位性皮膚炎是一種與體質有關、反覆發作的慢性發炎疾病，正確觀念應是追求長期穩定控制，而非短期治癒。且隨著醫療進展，從傳統類固醇與免疫抑制劑、口服標靶，到不同施打頻率的生物製劑，異膚治療已邁入長效針劑助穩控的多元選擇新時代，然而許多病友仍有很多錯誤的迷思。

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最常見的就是「看幾次醫生才會好？」朱家瑜提醒，異位性皮膚炎不是感冒，並非吃感冒藥就能痊癒，而是一種和體質有關且長期處於發炎狀態的「慢性病」，如同其他慢性病一樣，追求的是長期穩定的控制。

也常常有人以為「有症狀才要治療」朱家瑜說，若只在症狀嚴重時才就醫治療，反而會讓皮膚長期處於慢性發炎狀態，讓病情愈來愈難控制。就曾有病友接受兩周治療後自覺痊癒就中斷回診，結果半年後病灶大爆發，甚至出現感染，需要更長時間修復。朱家瑜強調，治療異膚就像調整體質，需要時間和耐心，除了基礎保溼與局部治療，更需要系統性控制免疫反應。

另一個常見流言則是「異膚一定要長期吃藥？」朱家瑜解釋，異膚除了口服藥物，還有多種針劑藥物，以及不同作用機轉的新型藥物可供選擇，且都具有良好的效果。

▲異位性皮膚炎已進入生物製劑幫助穩控的多元選擇新時代。左起為丁淑敏秘書長、黃毓惠理事、朱家瑜榮譽理事長、病友黃小姐。（圖／記者洪巧藍攝）

異位性皮膚炎病友協會理事、台北林口長庚紀念醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，介白素IL-13是引發異位性皮膚炎的關鍵，針對中重度異膚患者，傳統外用類固醇、免疫抑制劑治療效果有限，近年口服標靶小分子藥物與生物製劑等精準標靶治療已是主要選項。

朱家瑜則提到，不要再誤以為皮膚科醫生只會開類固醇，且部分小分子藥物、生物製劑也已開放有條件健保給付，建議多和醫師討論，衡量自身需求與經濟狀況，找出最合適的治療方式以及生活上的安排與調整，以達到長期穩控的目標，甚至病灶有機會控制到讓人看不出來曾經是異膚患者。