新冠肺炎、猴痘　都是氣候暖化惹的禍！

▲新冠肺炎快篩。（圖／資料照）

文／常春月刊

新冠肺炎肆虐全球已經超過兩年，隨著病毒不斷突變，疫情一波未平一波又起，沒想到人類在為新冠肺炎侵害之際，猴痘又成世界衛生組織列為情況危急的傳染病。科學家提醒，氣候暖化導致全球氣候變遷，有58％的傳染性疾病恐因極端氣候而惡化，大家都要注意防範。

這兩年多來不僅有新冠肺炎肆虐，目前歐美許多國家正面臨來勢洶洶的猴痘疫情所擾。而最近美國紐約，竟出現1例未接受疫苗接種的成人罹患小兒麻痺，這是美國自2013年，時隔9年通報的第1個案例；由於當地民眾多未接種過小兒麻痺疫苗，紐約人口密集，醫界相當擔心疫情爆發。

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不只這些傳染病，據美國夏威夷大學發表在《自然氣候變遷期刊》（Nature Climate Change）中的研究報告指出，在透過文獻回顧檢索如暖化、乾旱、熱浪、洪水等10項氣候危害事件，從近2,000件文獻中，以美國CDC、全球感染症與流行病學資料庫的疾病中，羅列出有明確對應氣候因素的傳染病共375項，並模擬出1,006種疾病的傳播途徑。結果發現，有高達218種、相當於58%的傳染病，恐會因氣候變遷而惡化，其中包括瘧疾、霍亂、漢他病毒，甚至包括致死率高的炭疽熱（anthrax），以及台灣夏天也常見的登革熱等。

研究人員原本只想分析氣候變遷和新冠肺炎的關係，卻意外發現氣候暖化引起的災害，如冰封的永凍層融解、洪水等，可能使隱藏的病毒接近人類。例如大洪水會讓攜帶屈公病、瘧疾的蚊子，或攜帶漢他病毒的老鼠肆虐。而旱災則可能讓攜帶很多病毒的蝙蝠出洞、接近人群，目前推測肆虐人類的新冠肺炎病毒就是牠們傳出來的。而俄羅斯自2016年爆發的炭疽熱疫情一直未解，疫情發生，也是因為一名孩童觸摸數十年前因染炭疽熱病死、被冰封卻因暖化融解的馴鹿屍體而起。

研究人員解釋，傳染性疾病會因氣候變遷加劇的原因有三，包括暖化氣候利於病原菌繁殖生長，進而加速生命週期循環；疾病潛伏期縮短，增加與宿主接觸暴露時間；以及病媒蚊孳生，大幅增加傳播率。

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