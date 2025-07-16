兒童發展篩檢完成逾40萬人次　4歲童「情緒起伏大」揪出發展遲緩

▲國健署去年推動「兒童發展篩檢服務方案」。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

國健署自113年7月1日起推行「兒童發展篩檢服務方案」，提供未滿7歲兒童6次免費發展篩檢。4歲小安外觀看起來成長正常，但媽媽長期觀察他情緒起伏大、學習時容易失控，甚至走路也常跌倒，經兒童發展篩檢發現，他除了動作發展遲緩外，竟還有嚴重視差造成的立體視覺障礙，進一步安排後續治療。

國健署婦幼健康組簡任技正胡怡君指出，「兒童發展篩檢服務方案」針對兒童粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展四大面向進行篩檢，推動一年來已完成逾40萬人次，發現逾2.5萬名兒童疑似發展遲緩，另有6.3萬人次需由醫師持續追蹤及提供衛教。

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截至114年6月底，全國有超過1,200家醫療機構，2,600餘位兒科、家醫科及幼兒專責醫師參與執行兒童發展篩檢服務，總計完成40萬2,594人次篩檢。

依據國健署針對接受篩檢人次統計結果，有6.3%有疑似發展異常情形，需由篩檢服務醫師協助轉介至全國88家兒童發展聯合評估中心或評估醫院，接受進一步評估與追蹤，此外，大約有15%屬於須持續追蹤、衛教，以確認發展狀況。

胡怡君也提醒，家長平時可運用《兒童健康手冊》觀察與記錄孩子的發展情形，另要依據「未滿7歲兒童6次發展篩檢服務」之時程（6個月至未滿7歲），查詢鄰近的篩檢服務院所，篩檢醫師若發現孩子有疑似發展異常情形，會協助開立轉診單，轉介至兒童發展聯合評估中心進行評估。