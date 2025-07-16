她口腔藍紫色腫塊20年臉垂不對稱　長庚創新冷凍治療血管瘤成效佳

▲長庚醫療團隊在口腔血管病變治療領域取得重大突破，研究成果榮登國際頂尖期刊。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名67歲女性有左下唇內有2公分藍紫色腫塊長達20年，一次牙周治療才診斷為良性口腔內血管異常，腫塊已讓她左臉下垂不對稱且下唇變形，平常也都不太願意抬頭見人。台北長庚今（16）日發表使用「冷凍槍治療」來處理口腔血管病變，不但沒有傳統手術出血與疤痕風險，且復發率極低，算是「老器械新用」並獲刊國際期刊。該名女性在接受3次治療後病灶明顯縮小，最終完全消失，6個月追蹤也未見復發。

長庚醫院今日舉辦記者會分享在口腔血管病變治療成果，台北長庚醫院口腔外科醫師陳志魁說明，良性口腔血管病變是一種常見的口腔黏膜疾病，估計約每百位頭頸部病患中就有6至7位罹患，發生族群不限年齡與性別。

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陳志魁指出，病變處的病灶多呈現紅紫或藍紫色外觀，常見於舌、頰黏膜、口底等部位，不僅影響美觀與進食，亦可能出現出血、疼痛等臨床症狀，嚴重者可能因自發性出血引發急性併發症，甚至危及生命。

傳統治療方式如手術切除與雷射治療，雖可控制病灶，但常伴隨較大傷口與疤痕風險。為尋求更溫和、安全的治療方案，陳志魁回顧過去50年醫學文獻，發現雖有零星報告指出冷凍治療對口腔血管病變有效，但缺乏標準化療程與長期療效數據。

▲冷凍治療方式改善口腔血管瘤。（圖／長庚醫院提供）

陳志魁研究團隊從2016年開始針對「冷凍槍治療(cryogun cryotherapy)」進行長期追蹤研究，個案追蹤時間從5至51個月，結果顯示：97%(32名)患者病灶完全消退、僅1例無明顯改善；24.2%(8名)出現輕微副作用(7位為局部疤痕、1位短暫下唇麻痺)。醫療團隊進一步追蹤這些病患，在目前有限的資料中觀察到病灶復發率極低，再次證實冷凍槍治療的穩定性與長期療效。

陳志魁進一步指出，冷凍治療屬非侵入性療法，透過極低溫使異常血管組織凍結壞死，同時保留周圍正常組織，具有傷口小、恢復快、副作用低等優點。相較於傳統手術與雷射治療，冷凍治療可大幅減少患者的疼痛與復原期，提升病患整體就醫經驗與滿意度，目前也在健保給付的範圍。

長庚醫院這項研究建立冷凍槍治療的標準流程，更為全球類似病患提供一項具科學實證的新選擇，成果已刊登於2025年2月出版的國際權威醫學期刊《臨床口腔研究(Clinical Oral Investigations）》，獲得國際重視。

▲台北長庚醫院口腔外科醫師陳志魁說明口腔血管病變冷凍治療。（圖／記者洪巧藍攝）