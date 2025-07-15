法國知名「芥末醬」二氧化硫超標　越南栗香地瓜農藥違規

▲法國的「芥末醬」檢出二氧化硫濃度超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中有2批由輸入業者「河洛企業股份有限公司」輸入產地為法國的「芥末醬」，被檢出二氧化硫濃度超標，近一年已經累計5批不合格，食藥署持續針對該進口業者採100％逐批查驗。另還有4批輸入產地為越南的「栗香地瓜」，在邊境被檢出殘留農藥不合格，必須退運或銷毀。

業者「河洛企業股份有限公司」輸入產地為法國的「芥末醬」，被檢出二氧化硫濃度介於0.041g/kg至0.106g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，其他加工食品漂白劑偏亞硫酸氫鉀用量以二氧化硫殘留量計算為0.030g/kg以下。食藥署針對「河洛企業股份有限公司」在邊境維持逐批查驗，抽驗比例為100%。

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另業者「方將行國際有限公司」報驗1批「栗香地瓜」及3批「栗香地瓜切片」在邊境檢出殘留農藥MCPA濃度介於0.01 ppm至0.08ppm；依據「農藥殘留容許量標準」，殺草劑MCPA為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規值。食藥署針對「方將行國際有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%~50%。