手機殼可能藏「重金屬、毒素」敗腎致癌　醫：2種材質較安全

▲幫手機裝殼是常態。（示意圖／pexels）



生活中心／台北報導

使用手機殼可以保護手機，色彩樣式繽紛的款式也能展現自己的風格，醫師提醒，劣質手機殼可能含有重金屬和有毒物質，長時間接觸可能傷腎、影響內分泌，甚至有致癌風險，可選購矽膠、TPU等材質，避免刺鼻、黏膩、掉色的殼。

胸腔暨重症醫師黃軒表示，劣質手機殼可能含有重金屬和其他有毒物質，每天與手機親密接觸，這些有害物質也可能悄悄地影響身體。他說，劣質材料可能來自未經完全淨化的回收廢料，裡面可能殘留大量重金屬和塑化劑。

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黃軒說，還有些廠商為了讓手機殼顏色鮮豔或呈現特殊光澤，可能使用含有重金屬的劣質染料或塗料，這些重金屬如鉛 (Lead)、鎘 (Cadmium)、汞 (Mercury) 等，一旦長期接觸，會透過皮膚吸收，危害人體。還有些軟膠材質手機殼（如TPU），製造時會添加塑化劑（如鄰苯二甲酸酯，Phthalates）來增加柔軟度和延展性，若塑化劑超標，就會隨著時間、溫度或摩擦而釋放，經由皮膚接觸甚至吸入進入人體。

黃軒表示，鉛會影響神經系統，導致學習能力下降、記憶力減退，損害腎臟，甚至引起腎功能衰竭，也可能影響骨骼發育和血液系統。研究指出，部分低價手機殼的鉛含量可能超出國家標準上限30倍。鎘的長期暴露可能導致腎臟損傷、骨骼病變，甚至有致癌性。汞中毒可能影響神經系統、消化系統和腎臟。

他指出，塑化劑會干擾人體的內分泌系統，長期接觸可能對生殖系統造成負面影響，例如兒童發育異常、性早熟、男性精子質量下降、女性內分泌紊亂等。此外，也可能增加哮喘、過敏症、肥胖、甚至注意力不足過動障礙（ADHD）的風險。部分PC（聚碳酸酯）材質的手機殼可能含有雙酚A。雙酚A也是一種環境荷爾蒙，其健康危害與塑化劑類似，可能影響生殖、代謝、神經行為和免疫系統。即使是知名品牌的手機殼，也曾被檢出含有雙酚A。

黃軒建議，購買手機殼可挑選液態矽膠（Liquid Silicone）和TPU（熱塑性聚氨酯）等材質。液態矽膠通常無異味，手感柔軟且具彈性；TPU也是常見的軟殼材質，建議選擇無異味、手感有韌性的產品。

帶有刺鼻異味、手感過於黏膩、掉色或裝飾物過多的手機殼也可能增加重金屬超標的風險。黃軒說，過去曾有「水鑽閃粉彩膜」手機殼被驗出鉛含量超標的案例。一打開包裝就有刺鼻味、塑膠味或油漆味，很可能含有揮發性有害物質，長時間通話盡量用耳機，也不要讓小孩長時間接觸、放進嘴巴，並建議定期更換。