林俊傑自曝心跳異常　名醫示警「心律不整」4警訊

記者邱俊吉／台北報導

歌手林俊傑昨天在北京鳥巢的演唱會上，公開說自己的心臟在去年出問題，如今每天都要吃藥，但即使心跳亂了節奏，不知還能唱多久，仍會繼續努力；醫師表示，不知林的疾病診斷，但若為心律不整，且須規律服藥，有可能是心房顫動，患者只要遵從醫囑用藥，並周延監測心跳，仍可正常生活，粉絲別太擔心。

▲林俊傑昨於演唱時狀似不適，並自曝心臟出問題。（圖／翻攝自微博）

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振興醫院心臟內科主治醫師黃建龍表示，心律不整有多種，比較常見的是心房顫動，病人的心房內單一或多個區域發生頻繁而快速的電流，當這些電流通過房室結傳導系統，會激發心室收縮，進而產生不規則的心跳，多數患者得每日服藥，不過用藥後多可控制病情。

黃建龍也說，心房顫動病人需監測心跳狀況，而根據媒體報導，林俊傑手上已配戴可監測心率的手環，推測相關問題已有醫療人員專業介入，且醫療院所有提供遠距監測心跳的服務，如有異常應可獲及時、有效處理，「不知還能唱多久」的感嘆屬情緒反應，民眾不用太過憂心。

台北榮總心臟內科主治醫師常敏之則說，林俊傑雖未公開病名，但依據40多歲年紀及症狀、配戴設備等推測，除了心房顫動之外，也有可能是「陣發性心室上心搏過速（PSVT）」，這2種心律不整雖常見，仍應謹慎看待。

常敏之指出，PSVT是一種突然發作的快速心跳，病人可能會感覺心臟急促跳動或胸悶，但多數不危及生命，發作時就醫施打藥物即可恢復正常心律，對工作應不會造成嚴重影響。

至於心房顫動，則較為複雜，可能是間歇性或持續性，會增加心衰竭、中風風險，需服用抗凝血藥物預防血栓，並以藥物控制心跳。

常敏之也說，常見的心律不整經妥善診治，通常不會造成死亡等嚴重後果，關鍵是找出確切的心律問題，再配合治療與日常管理，便能有效控制。

常敏之提醒，若民眾有反覆心悸、心跳過快或忽快忽慢、胸悶，甚至暈倒等狀況，應主動至心臟科就醫，透過心電圖、24小時心律監測或智慧手錶紀錄心電圖，都有助於診斷、追蹤；此外，如有甲狀腺機能異常，或飲用過多咖啡因飲料或酒精，也可能誘發心律不整，應留意作息與生活習慣。