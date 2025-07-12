她誦經看不清才知白內障！醫示警「患者年齡層下降」2症狀別輕忽

▲亞洲大學附屬醫院眼科主任林耿弘。（圖／亞大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名73歲女性數十年早晚虔誠誦經，但去年初她發現經文突然模糊不清，非得拿近貼著才稍稍改善，她擔心「萬一念錯對神明不敬」，決定就醫檢查，結果發現原來是水晶體老化導致白內障。醫師指出，看東西模糊或者晚上開車時覺得對向車燈特別刺眼，要當心是白內障，雖然年長者是白內障的高危險群，但近年來因3C物品使用頻繁，患者年齡層正逐漸下降。

收治個案的亞洲大學附屬醫院眼科主任林耿弘表示，眼球內的水晶體就像照相機鏡頭，負責將光線聚焦在視網膜上形成清晰的影像，當透明水晶體因為老化、疾病、外傷等因素，逐漸變得混濁，光線就無法順利穿透，導致視力模糊，就是所謂的「白內障」，其中最主要的致病原因正是老化，因為隨著年齡增長，水晶體會逐漸變性、混濁。

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以該名女性狀況為例，她自述年輕時視力可達2.0，但近年來視力逐漸模糊、看東西霧霧的，之後開始對光線特別敏感，甚至看東西的顏色變淡或偏黃，不如以往鮮明，以致於天天都得費勁低頭猛盯著經文，不時還得向佛祖懺悔「經文念錯了，請寬待一下」。

林耿弘說，經安排視力檢查、眼底檢查以及裂隙燈檢查後，確認患者已經是嚴重白內障，透過手術才是唯一有效且徹底的治療方式，因此建議採用「小切口超音波乳化術合併人工水晶體植入」改善，利用超音波震碎混濁水晶體，再建議採用具有多焦點、散光矯正功能的人工水晶體，果然讓視野更加清晰、不費力，術後恢復良好，個案還笑說有種「開光的感覺」。

林耿弘提醒，如果發現看東西變得越來越模糊，彷彿隔了一層毛玻璃，或者晚上開車時，對向車燈特別刺眼，就得當心可能是白內障前兆，萬一沒有盡快介入治療，嚴重的話有可能會導致失明。

林耿弘也提到，除了年齡之外，若血糖控制不佳、長期使用類固醇、眼部曾受外傷、高度近視或長期暴露戶外紫外線、抽菸與飲酒等原因，也可能增加白內障的風險，務必提高警覺排除危險因子，同時如果出現短期近視度數加深、夜間視力不佳等症狀，建議安排眼部檢查，適當時機接受治療。