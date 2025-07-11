特別條例撥補健保基金、穩藥品供應　醫界力挺：展現國家戰略重視

▲台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應美國對等關稅衝擊，立法院於今（11）日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，其中明定健保基金撥補預算不得低於各期特別預算總數之12%，並附帶決議將健保基金優先用於增進我國藥品供應韌性，醫界表示高度支持，此兩項附帶決議不僅止於「財務撥補」，更象徵國家對於健保制度韌性重建與醫療體系永續發展的戰略重視。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，當前全球政經局勢不穩、美中科技與關稅角力升溫，加上美國川普總統推動「最惠國藥價政策」，對台灣藥品供應鏈及全民健康權益形成實質威脅。台灣健保制度過去在有限財源下維持高品質與高可近性，已面臨沉重壓力，若不及時強化健保基金的財務體質與藥品供應韌性，將難以因應即將到來的多重挑戰。

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台灣每年自美進口藥品超過250億元，洪子仁強調，面對原料藥成本高漲、供應鏈中斷風險加劇，將健保撥補資源優先用於強化在地製藥、原料藥自主、必需藥品儲備及新藥臨床與CDMO發展，正是確保國家健康安全的前瞻關鍵。台灣醫務管理學會特別肯定立法院國民黨團推動此附帶決議，反映民意、關懷民生，也落實從源頭穩定藥品供應的政策理性。

條例亦明定各期特別預算對健保基金之挹注比例不得低於12%，洪子仁認為，對於當前健保總額不足、醫療體系人力吃緊、病床壅塞情形，將提供關鍵緩衝與支撐資源，這不僅有助於強化全民健康保障，更能推動智慧醫療、長照整合與照護體系轉型升級，回應高齡社會與多元健康需求。

台灣醫務管理學會也呼籲，行政部門儘速啟動相關規劃，落實藥品韌性指標、擬定預算分配機制，並與產官學研攜手，厚植本土製藥產業能量，打造自主、安全的用藥及優化醫護人員執業環境。