吃辣真的會冒痘？營養師破解迷思：真正兇手藏在這裡

記者黃稜涵／綜合報導

不少人一長痘就怪「吃太辣」，但真的是辣椒惹的禍嗎？營養師鄭玲君在臉書專頁《愛吃鬼營養師鄭玲君－瘦身、運動 從心出發》中提醒，其實真正讓你冒痘的，往往是油炸、重口味的飲食，加上熬夜、壓力大，才是讓肌膚失控的主因。她表示，只要用對方式吃辣，辣椒不但不會上火，還對身體大有幫助！

▲營養師破解「吃辣長痘」迷思：真正兇手不是辣椒。（示意圖／CFP）



鄭玲君指出，辣椒富含天然抗氧化成分，其中的紅色色素來自辣椒素與類胡蘿蔔素，像是茄紅素與玉米黃素，都是對抗自由基的好幫手。更驚人的是，辣椒的維生素C含量甚至高於檸檬，有助於延緩老化、促進膠原蛋白合成，是肌膚保養的潛力股。

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那為什麼吃辣常被誤會會長痘？鄭玲君解釋，許多辣味料理通常都經過油炸、加重調味，再加上晚睡、熬夜等生活習慣不良，才會讓皮膚拉警報。如果能改用新鮮辣椒，搭配清爽的料理方式，例如涼拌、蒸煮或低油快炒，其實能吃得健康又開胃。

不過，她也提醒，對於腸胃較敏感的人，吃辣還是得量力而為。像是有腸胃炎、胃食道逆流或痔瘡問題的人，吃辣後可能會引發胃痛、灼熱感或腸胃蠕動異常，甚至讓原本的症狀加劇。這類族群若真的想吃辣，可以選擇辣度較低的新鮮辣椒，並避免與高油、高鹽食物一起攝取，同時觀察自己身體的反應，適時調整。

鄭玲君也呼籲，別再把痘痘全怪到辣椒頭上，與其一口氣戒辣，不如先從日常飲食習慣下手，減少油炸、高鹽、重口味的料理，多選擇清爽、天然的原型食物，再搭配規律作息和充足睡眠，才是真正養出好膚質、調整體質的長久之道。