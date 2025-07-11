嚴重乾眼症「維他命A眼藥膏」爆短缺　食藥署揭替代方案

▲乾眼症用藥爆短缺，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

嚴重乾眼症、角膜炎患者注意！食品藥物管理署最新公告指出，國內製藥廠綠洲化學的「維他命A眼藥膏」因為原料藥問題導致短缺，無法預計恢復正常供應時程，不過國內尚有另款同成分同含量同劑型藥品可用。眼科醫師則表示，臨床還有替代藥膏藥水與口服維生素A等可取代，不至於影響患者治療。

食藥署藥品組研究員祁若鳳指出，「"綠洲" 維他命A眼藥膏(衛署藥製字第004156號)」藥品核准適應症為瀰慢性表層角膜炎、角膜上皮剝離症、皰疹性角膜疾患、小泡性角膜炎、角膜實質炎及其他各種角膜炎等症；該品項藥品許可證持有者主動通報，因原料藥問題導致短缺，無法預計恢復正常供應時程。

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祁若鳳說明，經臨床端評估，國內尚有同成分同含量同劑型之藥品「"溫士頓"維他命A眼藥膏(衛部藥製字第059018號)」，該品項目前正常供應。

北市聯醫中興院區院長、眼科醫師蔡景耀受訪表示，維他命A藥膏通常是拿來治療嚴重型乾眼症，讓眼睛表面可以滋潤，若藥品短缺，目前市面上還有一些人工淚液型的藥膏可以維持滋潤，維生素A也可以口服補充。

蔡景耀指出，維生素A缺乏會造成各種表面、表皮疾病，眼睛表面就是角膜，可能會有乾澀、破皮等情況發生，造成比較嚴重的乾眼症，這常發生在年長者或者飲食比較不均衡、失調的人身上，治療時就會把營養因素也納入考量。

蔡景耀指出，當然有藥品可以使用的情況是最好，但如果短暫單一藥品短缺，目前看起來有替代方法，對民眾的眼睛健康應該不至於造成影響。