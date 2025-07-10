睡太多會傷腦　研究：睡超過9小時恐影響認知能力

▲睡眠不是睡越多越好。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

睡眠是維持大腦健康的重要生理機制，但不是睡越多越好！根據2025年4月發表於《阿茲海默症與失智症：阿茲海默症協會期刊》的研究指出，每晚睡眠時間超過9小時，可能會出現認知能力下降的情況，這情形在憂鬱症患者更加明顯。

該研究由德州大學健康科學中心學者，分析「弗雷明漢心臟研究」中1,853名27至85歲、未患有失智症或中風史者的睡眠時間與認知能力資料。將參與者依憂鬱狀況與是否服用抗憂鬱藥分為四組。

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結果顯示，長時間睡眠與較差的整體認知能力有關，並影響特定的認知功能，如記憶力、視覺空間能力以及執行功能，無論是否服用抗憂鬱藥物，這種關聯在有憂鬱症狀的人群中更明顯。研究者表示，對於憂鬱症患者而言，睡眠可能是影響憂鬱症患者認知能力下降的可控風險因素。

新北市土城醫院暨長庚醫院精神科醫師劉嘉逸提醒，此研究顯示睡眠時間長與認知功能差有關，但「無法斷定其因果關係」，不過至少研究結果提醒，憂鬱症患者要盡量多動，不要睡太多，以免腦功能退化，此結果與目前絕大多數科學研究結果，以及各學術團體與心理衛生組織的憂鬱症治療指引完全契合。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究指出，長時間睡眠與較差的整體認知能力有關，適量才是保護大腦的關鍵，睡眠過長或混亂可能會造成身心健康還有其他的負面影響，另有多項研究證實，睡眠過量或不足都與認知領域的損害有關，包括記憶力、注意力以及管理和調節其他心理過程的能力，例如計畫、解決問題和衝動控制，放假時多睡放鬆一點並無妨，但長時間放假的情況，還是要想辦法不要干擾原來的規律感。