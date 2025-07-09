夏天總是睡不好？中醫師大推「1飲料」安神助眠　睡前按3穴位效果更好

▲高溫持續，夏天夜晚讓人怎麼都睡不安穩。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／常春月刊

炎炎夏日，白天熱氣逼人，夜晚卻又輾轉難以入眠、多夢易醒，導致起床時頭昏腦脹、無精打采。尤其這些「睡眠障礙」的問題，在夏季特別常見！

為什麼夏天容易出現入睡困難、多夢易醒？

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中醫師吳東霖說明，夏季天氣炎熱，自然界陽氣旺盛，人體的陽氣也隨之向外發散，導致體內陰陽失衡、心火偏亢，容易煩躁不安、入睡困難、多夢易醒。加上天氣悶熱出汗多、耗損體內陰液，無法制約陽氣，也會影響睡眠品質。

「心神不寧」與夏季失眠的關係？

吳東霖表示，「心主神明」。中醫的「心」除了心臟外，也包含大腦主管的精神、意識、思維。而「心神不寧」是指心主神明的功能失調、神志不安。

夏季炎熱、汗出多，容易影響心火亢盛、心陰虧虛，導致大腦功能過亢、心神受擾，進而出現入睡困難、多夢易醒等問題。調養的關鍵，就是要「養心安神」，讓心神有處可依，才能入睡安穩、睡得深沉。

有什麼茶飲能安神助眠？

吳東霖分享，平時可以適度喝「玫瑰花茶」，幫助疏肝解鬱、安神助眠

【準備物品】

玫瑰花2錢（約5-7朵）、熱水300毫升

【作法】

將玫瑰花放入杯中，加入攝氏70-80度的熱水，浸泡5-10分鐘即可飲用

有哪些穴位按摩或調息方法可以幫助放鬆心神？

1、穴位按摩

．神門穴（手腕內側橫紋上，小指側的凹陷處）：清瀉心火、寧心安神

．內關穴（手腕內側橫紋上三指幅寬，兩條肌腱之間）：調和心氣、寧心安神

．合谷穴（在虎口、食指掌骨一半處）：疏肝解鬱、降火助眠

每個穴位一次按摩約1~2分鐘，睡前進行效果更佳。

2、調息方式：

．腹式呼吸法：腹式呼吸主要由副交感神經主導，因此可使氣下沉、放鬆身體

【作法】

① 先將四根手指併攏並將食指貼在肚臍，肚臍下小指處即為道家練功之「下丹田」。

②將下丹田處想像為一顆氣球，並自然吸氣，感受氣從鼻腔、咽喉、胸腔，一路往下至腹腔下丹田處將氣球慢慢充飽。

③接著再自然吐氣，感受氣從下丹田、胸腔、咽喉，一路往上至鼻腔，並讓充飽的氣球慢慢消氣。

有哪些生活習慣上的調整，可以幫助養心安神、提升睡眠品質？

．規律作息：不論平日、假日都保持規律的作息，避免週末晚睡晚起，幫助建立身體的生理時鐘。

．避免午睡過長：午休不宜超過30分鐘，避免影響夜晚睡眠。

．下午2點後避免咖啡因攝取：因咖啡因的半衰期是8小時，因此建議在下午2點後盡量避免攝取咖啡因，以免交感神經亢奮。

．睡前2小時內避免過度用腦、看3C產品、激烈運動：幫助心神內斂、回歸身體。

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