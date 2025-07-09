頻聳肩發怪聲！中藥+針灸神助攻　11歲妥瑞氏童找回快樂童年

▲楊成湛醫師表示，妥瑞氏症是一種好發於兒童的神經系統疾病，約九成病童在10歲前發病，男孩比例高於女孩。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

11歲的小六生張小弟弟，平日不時出現搖頭、點頭、聳肩等動作，甚至還會不自覺發出怪聲音，這些症狀不僅讓他在學校遭遇同儕嘲笑與排擠，也影響了他的學習表現與自信心。經精神科診斷為「妥瑞氏症」後，家長帶著他求助門諾醫院中醫科主任楊成湛醫師，透過中藥與針灸的調理治療，孩子的症狀有明顯改善，重新找回學習的動力與開朗笑容。



妥瑞氏症是一種好發於兒童的神經系統疾病，約九成病童在10歲前發病，男孩比例高於女孩。症狀包括頻繁的眨眼、聳肩、搖頭、清喉嚨、發出怪聲等動作或聲音，對患者的生活、學習與社交皆造成極大困擾，也往往因為他人的誤解與排擠，讓病童感到自卑與壓力。



楊成湛主任指出，從中醫角度來看，妥瑞氏症屬於像「驚風」或「肝風內動」這類因腦部神經不穩定所引發的狀況。而《黃帝內經》也指出：「所有風的症狀，多與肝有關」，因此中醫認為妥瑞氏症是「肝風」擾動所引起的腦部疾病。

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▲楊成湛主任指出，從中醫角度來看，妥瑞氏症屬於像「驚風」或「肝風內動」，是由腦部神經不穩定所引發的狀況。

不過，每位孩子的症狀不同，中醫會根據個別情況來辨證施治。如果孩子主要是出現不自主的動作或抽動，治療上會以「平肝熄風、止痙」的中藥為主，例如石決明、天麻、鈎藤、白蒺藜等；若孩子還合併有情緒不穩、易怒、焦慮或睡不好等精神情緒方面的問題，則會使用有安神、穩定情緒作用的藥材，如酸棗仁、遠志、夜交藤、茯神等，幫助孩子身心調整、情緒穩定。



除了中藥，針灸療法更是提升療效的重要助力。楊主任表示，針灸可刺激大腦特定穴位，如百會、上星、四神聰、神庭、頭維等頭皮穴，不僅能改善抽動頻率、降低焦躁與衝動行為，也能提升孩子的專注力與情緒穩定。許多家長對於孩童頭部針灸有所疑慮，實際上頭皮針的位置僅在頭皮表層，且頭蓋骨保護腦部，針感相對溫和，是安全又適合兒童的治療方式。

▲針灸可刺激大腦特定穴位，不僅能改善抽動頻率、降低焦躁與衝動行為，也能提升孩子的專注力與情緒穩定。

值得一提的是，中醫治療妥瑞氏症同時也能兼顧其他共病問題，例如鼻過敏、腸胃功能失調、注意力不集中等，透過整體調理，幫助孩子全方位健康成長。



楊主任提醒，在日常照護上，飲食與生活習慣亦是關鍵。妥瑞症兒童應避免油炸、甜食、巧克力、含糖飲料與人工色素食物等刺激性食物，並少食辛辣與燥熱食物。規律且適量的運動，有助於抒發體內壓力，促進氣血運行，而充足的睡眠則可修復大腦細胞、穩定神經系統，三者相輔相成，有助提升整體療效。



門諾醫院中醫科長期致力於兒童身心照護，秉持中醫整體觀與辯證論治原則，為每位患童量身訂做合適的治療策略，協助他們走出困境、回歸正常學習與生活。若孩子出現持續性的怪動作或聲音，建議及早就醫評估，透過中西醫整合治療，給予孩子一個安定、健康的未來。

