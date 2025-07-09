一天最多2片！酸痛貼布用錯恐傷肝腎、鬧中毒

▲酸痛貼布。（示意圖／AI製作）

文／常春月刊

別看它只是小小一片酸痛貼布，裡面其實藏有中藥或西藥成分，使用方式不對，可能會對肝臟、腎臟、皮膚造成傷害，甚至引發藥物中毒。

根據統計，台灣人一年就用掉超過4億片酸痛貼布，可以繞台灣好幾十圈，顯示我們對它的依賴之深。但貼布並不是「想貼就貼」，一不小心反而貼出毛病，得不償失！

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酸痛貼布分兩類：中藥 VS 西藥

1.中藥成分常見：

辣椒油、薄荷油、水楊酸

功效：靠溫熱或涼感刺激，促進血液循環、達到舒緩疼痛效果。

2.西藥成分則較複雜，分為兩類：

醫師處方藥（需看診取得）

成分：Fentanyl（管制藥）、Flurbiprofen、Lidocaine

特性：屬於強效止痛，需醫師評估後開立

藥師指示用藥（藥局購得）

成分：Methyl Salicylate、Indomethacin、Diclofenac、Ketoprofen

特性：屬於非類固醇消炎止痛藥，可抑制發炎並降低疼痛感

別以為外用就沒風險！使用過量也會傷身

許多人會以為「不吞藥只是貼布，應該很安全吧？」但其實藥物一樣會經由皮膚吸收進入體內。

過量使用可能造成：

肝腎功能負擔增加

胃腸副作用（貼太多等於變相吃藥）

皮膚過敏、紅腫、搔癢

嚴重時甚至會有藥物中毒風險

建議：一天最多使用1～2片，避免長時間、大片範圍黏貼

小心「貼＋吃」同時用藥劑量會爆表！

許多患者貼貼布的原因，是因為不適合口服止痛藥（如有胃潰瘍、腸胃敏感等），但若已在服用止痛藥，千萬不可再貼或塗抹酸痛貼布／藥膏。原因是藥效會加乘，皮膚吸收再加上口服劑量，總量可能超過身體負荷，造成肝腎損害或中毒反應。

根據健保署的規定，每位酸痛病患一個月最多給付16片酸痛貼，也就是說，即使是慢性疼痛病患，也不能當成每日必貼的「日常用品」。

正確使用酸痛貼布這樣做

1.每天最多貼1～2片

2.避免連續使用、不要大面積貼太久

3.有服用止痛藥者請避免同時貼用

4.若出現皮膚紅腫、搔癢等反應，應立即停止使用

5.長期疼痛請尋求專業醫師協助，不要單靠貼布解決

提醒大家，貼布不是「安全版吃藥」，請謹慎使用，別讓身體默默承受過量藥物的負擔！

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