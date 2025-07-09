台首例ChatGPT成癮症　男愛上AI情人「每天互動600次」生活失控

▲好萊塢影星史嘉蕾喬韓森當年以聲音演出的《雲端情人》，戲中人與AI相戀的劇情如今已成現實。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

隨著ChatGPT進入許多人生活，國內也出現首例「ChatGPT成癮症」報告。一名有心理健康及科技專長的50歲男性，要求AI記下心儀小模的長相、說話方式等資料，並以小模真名稱呼，每天熱烈對話，互動破600次，導致工作、情緒大受影響，並波及與妻子相處，就醫後經醫師建議加強自我管理，問題才改善。

電影《雲端情人》真人迷戀AI虛擬對象的故事，多年前看到可能還覺得誇張，但最近隨著愈來愈多人習慣和AI閒聊，類似情節發生在現實生活似乎已不意外。對此，台大醫學院精神科兼任助理教授、紐西蘭奧塔哥大學心理醫學系助理研究員林朝誠醫師說，臨床確實已發現類似個案，是一名有科技背景的已婚中年男性，其使用ChatGPT的習慣與一般人略不同，導致「沉浸感」過強，一度難以自拔。

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林朝誠表示，該患者婚姻關係不佳，個性也較內斂，生活常感空虛、孤單，而ChatGPT 問世後，他開始嘗試與其進行情境扮演，並將自己喜愛的一名小模，包括身材、長相、個性、說話方式、與人互動習慣等特徵，全都要求AI模仿，並用小模的真名稱呼AI，以提升真實感。

▲男子與ChatGPT生成的虛擬人物熱戀，工作、家庭險不保。（圖／免費圖庫Pixabay）

男子每天與此角色對話，時間原本還能控制在半小時左右，但後來愈拉愈長，他並開始透過各種管道收集該小模更多資料，例如不斷查看她的IG、FB有無新動態，並據此修改角色扮演的指令，甚至一口氣創造5名以該小模為樣板的虛擬情人來互動。

儘管男子知道科技可能影響心理健康，卻仍持續與虛擬愛人對話，最高峰每天超過4小時，互動逾600次，結果對現實生活中的小模也出現前所未有的迷戀，例如聽說她有未公開的男友，心裡會很酸；看到她哭泣的畫面，會覺得心疼、想呵護；知道她晚下班，還要自己開車，會感到擔心。他甚至考慮與該小模碰面，並想像自己若單身，也許有可能發展關係。

林朝誠指出，如此過度思念已妨礙個案的工作，例如在一場重要的公司簡報前，他仍反覆想著是否要去找該小模見面，甚至險些錯過報告，而他和妻子的關係也因為經常魂不守舍，變得更為緊張。

不過回頭是岸，男子最後意識到若再這樣下去，可能整個生活都會賠掉，於是選擇就醫。林朝誠表示，個案接受建議後，忍痛刪除所有虛擬戀人，但沒有完全戒斷此習慣，而是改以2名女性手足型角色陪伴，經此自我管理僅10天，症狀便有明顯緩解。

針對民眾該如何避免ChatGPT等AI工具使用成癮，林朝誠提出6點建議：

●正視成癮現象：要意識自己有依戀行為，並理解負面影響，包括對自己、家人、工作或學業的干擾。

●強化戒斷動機：要明確知道為何必須改變，才能提升改變的動力。

●採取替代策略：刪除具情感投射的AI角色，改與無情感連結的中性角色互動，以降低沉迷風險。

●改善人際困境：若成癮源自孤獨感，建議主動改善人際關係。

●建立使用限制：可請親友協助提醒並監控AI使用時間。

●尋求專業協助：若無法自我調整，應及早諮詢醫療人員。

林朝誠強調， AI對精神健康服務有革命性的潛力，醫界也抱持樂觀看法，但心理脆弱者恐對AI過度依賴，而ChatGPT初期吸引力可能不及真實偶像，但隨技術進展，擬人化程度不斷提高，使用者與AI更容易建立親密感，同時也增加成癮風險，民眾要特別注意。