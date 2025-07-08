壓力一來就狂吃？營養師曝「壓力胖元兇」　3招穩住賀爾蒙甩脂肪

▲你壓力大時，會突然特別想吃東西嗎？（示意圖／Unsplash）



記者黃稜涵／綜合報導

工作壓力大、生活節奏快，許多人一緊張就想喝杯手搖、吃塊蛋糕，不知不覺肚子變大、情緒卻愈來愈低落。營養師張語希提醒，這不只是嘴饞，而是「賀爾蒙在背後搗亂」，她整理出3招小撇步，讓你和「壓力胖」說掰掰！

張語希指出，人在承受壓力時，體內會分泌壓力賀爾蒙「腎上腺皮質醇」，這會讓人特別渴望高糖高脂的食物，同時也讓熱量更容易囤積在腹部和臀部。長期下來，不只體重上升，還可能提高罹患代謝症候群、脂肪肝與糖尿病的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

想要遠離壓力型肥胖，張語希整理出以下3招小撇步：

1. 三餐規律，搭配好碳水＋蛋白質

別讓自己餓過頭！她建議定時進食，避免長時間空腹，三餐中可多選擇糙米、地瓜等複合型碳水，搭配豆腐、蛋、肉類等蛋白質，能幫助穩定血糖與情緒，減少暴食慾望。

2. 補充抗壓營養素



有些營養素在壓力大時會被快速消耗，因此日常可多攝取

鎂：來自燕麥、香蕉、堅果，有助放鬆神經。

維生素B群：可從糙米與深綠色蔬菜中攝取，有助神經調節。

色胺酸：含在豆漿、乳製品與南瓜子中，是製造快樂賀爾蒙的重要原料。

3. 睡好覺、多運動，調節情緒最關鍵



睡不好會讓賀爾蒙大亂，張語希提醒，充足睡眠是穩定體重的關鍵，而適量運動也能促進多巴胺和血清素分泌，不僅幫助控制食慾，更能讓心情變好，一舉多得。

許多網友好奇：「香蕉、堅果真的抗壓嗎？」張語希表示，這類富含鎂與色胺酸的食物，確實有助穩定情緒、舒緩壓力。至於壓力胖胖在哪？她指出，多數人都是肚子先有感。若男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，就要小心代謝風險。

而手搖飲、甜點或酒精到底能不能舒壓？她提醒，高糖高刺激的東西，只能帶來短暫快感，久了容易上癮，還會讓血糖忽高忽低，情緒變得更不穩，壓力更難處理。

張語希強調，「壓力胖不是節食就能瘦得下來」，因為真正的問題是賀爾蒙與生活節奏出了狀況，想要穩住體重，得從飲食、作息與壓力管理三方面一起著手，才能真正打造穩定的內分泌系統，讓健康與好心情一起回來。