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土城男當街砍妻　醫分析「心理狀態極端」：存在強烈毀滅慾

記者趙于婷／台北報導

新北市土城46歲謝姓男子殺妻和小姨子一案，引發社會關注。對此，精神科醫師指出，加害人在已有保護令的情況下，仍殺害妻子和小姨子，顯示出極端且複雜的心理狀態和對法律權威的極度輕蔑，加害人行為並非單純衝動，而是經過一定程度的預謀，反映出內心深處可能存在著強烈的報復心或毀滅慾。

▲土城姊夫殺妻、小姨子，遭押上車帶回土城分局。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲土城姊夫殺妻、小姨子，遭押上車帶回土城分局。（圖／記者陳以昇翻攝）

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該案發生在7日上午11時許，謝男、張女夫妻倆開庭完後，竟開車衝撞騎車的張女與妹妹，再持40公分料理刀當街砍殺，造成2人傷重不治，開車南下逃亡至彰化投案，被帶回土城分局後謝男卻突然情緒激動稱自己有病。

精神科醫師楊聰財指出，雖然無法在沒有專業評估的情況下斷定，但此類極端行為可能與某些「精神疾患」或「人格障礙」有關，例如「反社會人格障礙」或「邊緣型人格障礙」，這些障礙可能導致情緒不穩定、衝動控制困難、對他人權益的漠視以及傾向於暴力解決衝突。

楊聰財說，能夠對親密伴侶及其家人施加致命暴力，通常表示加害人嚴重缺乏同理心，無法感知或理解他人的痛苦，他們可能將受害者「去人性化」，認為她們是自己的財產，因此對於自己的行為缺乏悔意，甚至合理化自己的暴行。

他直言，當受害者試圖脫離控制（例如聲請保護令），加害人可能會感到自己的權威受到挑戰，進而引發更劇烈的反應，甚至以暴力手段重新建立主導地位，此案兇嫌對保護令的無視，透露出他對法律權威的極度輕蔑，認為這些規定無法真正約束他或認為自己有權力凌駕於法律之上。

楊聰財強調，若加害人在已有保護令的情況下仍進行殺害，這可能暗示行為並非單純的衝動，而是經過一定程度的預謀，這反映出內心深處可能存在著強烈的報復心或毀滅慾，因此家暴受害者及家人在面對家暴加害者時，必須保持高度警覺，特別是在已有保護令的情況下。

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關鍵字： 土城 土城兇殺案 精神科

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